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▲社會局副局長林資芮代表市長，頒獎表揚獲全國運彩公會理事長何昱奇當選好人好事代表。（圖／記者金武鳳攝，2026.5.5)

▲運彩公會理事長何昱奇獲選好人好事代表，立法院副院長江啟臣特別贈送「昱啟好奇」牌匾祝賀，（圖／記者金武鳳攝，2026.5.5)

▲運彩公會理事長何昱奇，長期投入基層體育推動與弱勢關懷，獲得頒好人好事代表獎肯定，親友團陣容龐大祝賀。（圖／記者金武鳳攝，2026.5.5)

台中市政府今日舉辦「115年台中市好人好事代表表揚大會」，由社會局副局長林資芮代表市長，頒獎表揚獲選的14位好人好事代表。中華民國運彩公會理事長何昱奇，長期投入基層體育推動與弱勢關懷，獲得頒獎肯定。何昱奇表示，他做的只是「小善」，期盼拋磚引玉讓社會各界一同投入，愛台灣、力挺台灣體育發展。何昱奇出身基層，憑藉多年努力，在運動彩券產業建立穩定經營體系。他所經營的何大智運動彩券行盈餘，依制度提撥回饋國家運動發展基金，每年挹注1.5億元巷，累計已逾3億元，對基層體育發展具穩定支持作用。除經營運彩外，何昱奇亦持續投入公益，關注基層體育與弱勢族群。他表示，企業經營除創造收益，更應形成正向循環，讓資源回到社會所需之處。此次獲選好人好事代表，立法院副院長江啟臣特別贈送「昱啟好奇」牌匾祝賀，認為實至名歸。何昱奇有這份成績並非偶然。據了解，他長期維持高度自律的工作節奏——每天清晨四點起床，無須鬧鐘，即開始檢視報表、分析賽事數據，並整理當日資訊提供給約五千位會員參考，幾乎365天無休，長時間維持高強度運作。他坦言，這樣的生活並不輕鬆，但在責任與承擔之間，他選擇了負重前行。何昱奇長期投入基層體育與弱勢關懷，他說，自己始終遵循三個信念：守正、不取不義之利；承擔、不將壓力轉嫁他人；回饋，在有能力時回到社會。這樣的價值觀，也成為他長年經營事業與投入公益的核心基礎。對於曾遭冒名吸金詐財一事，所幸在歷經司法審理後還他清白，法院並判決冒名方應賠償50萬元給他。他已宣布，將這筆賠償金全數捐出，回饋社會。他表示，這筆金額的意義，不在於補償，而在於提醒自己，在面對紛擾與壓力時，仍應堅持原則，讓資源回到更有價值的地方。何昱奇謙稱，他的所有作為僅是小善，但不管這個善有多小，緃使是路上有石頭，你把它撿掉;或是像日前有正義哥把歹徒制伏，只要發揮善的循環，社會充滿正義，這個社會就會更祥和進步，這也是我們應該做的事情。社會局副局長林資芮表示，透過表揚活動，盼讓更多人看見默默付出的社會力量，進一步帶動正向影響，讓善的循環持續擴大。