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AI帶動ASIC需求火熱，聯發科成功搭上ASIC應用列車，吃下大補丸，上週法說會指與Google合作的TPU訂單進展順利，將如期於第四季進入量產並開始貢獻營收，且公司大幅上修全年AI ASIC營收展望至20億美元。激勵聯發科近期股價狂噴漲停，對此，分析師認為，聯發科有題材、有業績，「這樣的公司其實越來越少」，因此很容易成為市場追捧的對象，但也反映出近期資金瘋狂的現象。AI發展如火如荼，聯發科在這波商機下ASIC業務強強滾。聯發科在上週舉行的法說會上表示，大幅上修全年AI ASIC營收展望，由原先約10億美元倍增至20 億美元，主要受惠於與Google合作的AI加速器客製化晶片進展順利，將如期於第四季進入量產並開始貢獻營收，這是聯發科首次以具體數字量化ASIC業務的年度貢獻規模，標誌著公司轉型進入新里程碑。聯發科並透露，第二顆AI加速器ASIC專案正與客戶及供應鏈夥伴積極推進，目標於2027年底前進入量產；法人預估2027年AI ASIC營收可達120億美元，至2028年更有望超越手機SoC成為最大營收來源。對此，證期雙照分析師翁偉捷今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，聯發科在台灣IC設計產業而言，關鍵就是在於他確定與Google合作，但聯發科現在喊出預估ASIC營收將上調至20億美元，其實仍佔該公司全年度整體營收不到10%，因此他認為，現在大家較不理性的在看待，使得聯發科股價炒得非常高。他指出，由於聯發科其中一家合作開案的廠商是國際巨頭Google，這是現在對台灣ASIC晶片是有比較實質性的效果，這次聯發科的漲停就反映出該公司未來與國際大廠合作的想像空間，市場上會認為接下來聯發科在ASIC晶片這部分，如果繼續和Google合作，營收佔比會再進一步成長，這是股價上漲的原因。另一方面，翁偉捷進一步分析，聯發科有題材、有業績，且有實質進度在執行的公司，當然就會成為資金追捧的目標，同時，台股現在是屬於動能因子推升的市場，也就是說，這種看漲追漲的現象很明顯，尤其是對這類有題材、業績的公司，加乘之下就會出現聯發科連續兩天「一價到底」的現象。不過，翁偉捷直言，這樣也就不是完全反映出聯發科的基本面，也有可能是反映了現在市場資金瘋狂的現象。至於其他ASIC概念股，如智原、創意等公司，第一，最近沒有合作對象；第二，在ASIC這部分沒有公布目前進度如何，因此近期沒有明確切入供應鏈或獲得實質單，不像聯發科有所斬獲，並未獲得近期這一波市場商機，股價也就沒有反應。