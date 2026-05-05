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普發現金1萬元領取已經在4月30日結束，有超過903萬人線上響應，佔近四成。數發部提醒，一般民眾申領雖已截止，但「4月份出生的新生兒」仍符合資格，請家長把握期限儘速辦理。「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元政策，一般民眾領取已於4月30日截止，共有903萬819位民眾透過線上登記完成領取，占整體領取人數38.7%，整體發放過程順利，系統維持穩定運作。數發部指出，本次延續「普發現金六千」經驗，在跨部會合作下優化系統設計，同步提升效率、穩定性與資訊安全，順利完成大規模現金發放任務。為讓民眾領錢更快速方便，本次系統採用「模組化」與「標準化」設計，大幅縮短準備時間，也讓運作更穩定。資料整合方面，串接戶政、移民、健保及新生兒資料，並與金流系統整合，不論民眾選擇「直接入帳」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」或「偏鄉造冊」等五大管道都能確保不重複領取、流程順暢。面對開放初期大量湧入人潮，數發部提前規劃分流機制，有效避免網站壅塞，同時強化防駭措施，確保服務不中斷。此外，為防範詐騙，數發部推出雙重防護：第一重：唯一官方網站：所有登記與查詢皆統一於官方網站(10000.gov.tw)，僅此一站、別無分號，有效避免誤入假網站。第二重：主動掃蕩詐騙網址：預先註冊110個易混淆網址（如1oooo.gov.com），並每日自動巡檢，一旦發現可疑網站即刻封鎖，降低詐騙風險。