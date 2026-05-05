總統賴清德原訂上月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料專機上因中國施壓，三島國取消飛航許可，如今搭乘史瓦帝尼國王專機往返台灣，堪稱彈性外交極致。對此前總統蔡英文也特別發文大讚，「歡迎總統賴清德回國，展現台灣走向世界的勇氣與韌性」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 總統賴清德原訂上月22日出訪非洲友邦，未料中國施壓專機航線上三島國因而取消飛航許可，而賴清德改透過搭乘史瓦帝尼國王專機往返台灣，今日上午順利返台，將彈性外交發揮極致。對此前總統蔡英文也特別發文表示，「歡迎總統賴清德回國，展現台灣走向世界的勇氣與韌性」。更多「賴突圍赴非」相關新聞。 相關新聞 史國副總理護送往返！賴清德：妳是航版《溫馨接送情》最佳女主角不因打壓退縮！賴清德：出門拜訪朋友是每個國家的基本權利油量吃緊？賴清德繞遠路中途未加油直奔台 前機師回應了賴清德繞印度洋南方抵台！我F-16V戰機超帥氣伴飛 陳威叡編輯記者從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 賴清德史瓦帝尼蔡英文國王專機彈性外交