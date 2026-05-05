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總統賴清德原訂上月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料專機上因中國施壓，三島國取消飛航許可，如今搭乘史瓦帝尼國王專機往返台灣，堪稱彈性外交極致。對此前總統蔡英文也特別發文大讚，「歡迎總統賴清德回國，展現台灣走向世界的勇氣與韌性」。總統賴清德原訂上月22日出訪非洲友邦，未料中國施壓專機航線上三島國因而取消飛航許可，而賴清德改透過搭乘史瓦帝尼國王專機往返台灣，今日上午順利返台，將彈性外交發揮極致。對此前總統蔡英文也特別發文表示，「歡迎總統賴清德回國，展現台灣走向世界的勇氣與韌性」。