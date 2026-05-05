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台北市今年一月中旬發生漢他病毒死亡1例，鼠患浮上檯面。台北市政府今（5）日新增行程，將在下午4時召開「台北市鼠害防治記者會」，由台北市長蔣萬安率領相關局處首長共同說明。民進黨台北市立委吳沛憶表示，目前最大的問題是，市民無法獲得基本資訊，呼籲北市府儘速做3件事：公布鼠患數據、公開投藥位置和有鼠餌盒才投藥。吳沛憶今日在臉書發文指出，鼠患是確實存在的問題，最近接到多件陳情，包括：住家週遭老鼠增加、公共環境清消建議，以及擔心毛孩誤食老鼠藥。認真服務的民代都知道：鼠患問題是台北人真實的擔憂，近日市府沒有照標準 SOP「有鼠餌盒、才投藥」，更是造成寵物飼主們的焦慮。吳沛憶認為，目前最大的問題是，市民無法獲得基本資訊，因而誠懇呼籲北市府至少先做3件事。資訊是治理的基礎。鼠患監測不能只靠市民自力救濟，北市府應提供官方統計，公布每日變化。讓民眾能掌握情況。吳沛憶指出，飼主們現在人心惶惶，擔心毛孩誤食老鼠藥。北市府應公開投藥位置及用量。依照《環境用藥管理法》，民間業者須申報施作紀錄，包括時間、地點、面積、用量及許可證字號。政府的投藥紀錄理應比民間更完整， 除非市府沒有落實投藥紀錄，否則應儘速公開投藥位置。吳沛憶續指，環境用藥不能亂撒，北市府「請」參考「北市環保局」公布的說明，使用鼠餌盒、選擇隱蔽處放置、外部張貼警語。吳沛憶強調，鼠患是台北人真實的擔憂。這3項建議只是治理的基本功，市府應該儘速完成。讓資訊公開透明，幫助民眾防治鼠患，遠離毒餌。