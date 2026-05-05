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小品雅廚：信義區開幕！台北最強宵夜必比登推介

▲小品雅廚超人氣菜色「番茄炒蛋」。（圖／小品雅廚提供）

▲左起：滷白菜、紅燒蹄膀、乾煸四季豆。（圖／小品雅廚提供）

小品雅廚 市府店 餐廳資訊

▲小品雅廚市府店在懷舊中帶有摩登氛圍。（圖／小品雅廚提供）

薺元小館：家傳百年招牌菜！獨家「畫盤」服務

▲薺元小館傳承五代的「家傳獅子頭」，每顆200元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「火腿貴妃雞湯」全雞2900元，需一天前預訂。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「薺元芋泥鴨」小份660元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲薺元小館飄香25年，推薦招牌手工菜色。（圖／記者蕭涵云攝）

▲薺元小館二代老闆程家堯示範畫盤。（圖／薺元小館提供）

薺元小館 餐廳資訊

▲薺元小館150坪寬敞空間，規劃9間包廂與多席獨立方桌。（圖／薺元小館提供）

連續兩年獲得《米其林指南》必比登推介的「小品雅廚」，在Google評論獲4.0星累積破千則留言，是不少人心目中的「台北最強宵夜清粥小菜」，有別於小李子的重口味，小品雅廚走家常耐吃路線；官方表示，5月正式進駐信義區，提供深夜未歸的夜貓族一頓溫暖飽足。而主打江浙菜與上海菜為底蘊的「薺元小館」，則端出傳承百年的家傳食譜，推薦獅子頭、火腿貴妃雞湯等招牌菜， 二代程家堯還獻上獨家「畫盤」服務。2024、2025連續兩年獲得《米其林指南》必比登推介的「小品雅廚」，至今開業40年，在Google評論獲4.0星累積破千則留言，受封「台北最強宵夜清粥小菜」。從傍晚營業至清晨，在許多人心目中，是深夜吃到會感動的飯菜。有別於另一家同樣甚有名氣「小李子清粥小菜」的重口味，小品雅廚走的是家常耐吃路線。最多人推薦必點的「番茄炒蛋」，酸甜滑順；微辣帶有鍋氣的「乾煸四季豆」、溫潤入味的「滷白菜」、最搭熱粥的「香菇肉燥」等，數十道台式家常料理、價格位於25元～180元，都讓鐵粉如數家珍。小品雅廚5月正式進駐信義區，於台北市忠孝東路五段37號開設全新據點，店坪數約30坪，共有40席座位；整體以簡約明亮為基調，搭配溫暖燈光與開放式餐檯，並點綴湖水綠與深紫色，碰撞出摩登復古氛圍。延續「自己選、自己配」的用餐形式，提供繁忙生活節奏裡、深夜未歸的夜貓族一頓溫暖飽足。地址：台北市信義區忠孝東路五段37號電話： 02-8768-1056時間：周一至周日18:00-05:00創立迄今25年的老字號餐廳「薺元小館」，2017年由二代程家堯（Andrew）接班；最受好評的是傳承自其高祖母的百年手路菜「家傳獅子頭」，精選黑毛溫體豬絞肉以6:4黃金比例，手工打出筋性，有別於坊間的油炸作法，以肉汁、醬油、蠔油製成高湯及包心白菜久滷出醬色，而「火腿貴妃雞湯」延續傳統江浙菜「清中見濃」的火候功夫，不同於一般加入豬腳堆疊膠質的厚重口感，薺元以老母雞、豬骨熬煮10小時，湯色奶白而金黃，再融入金華火腿的鹹香，官方推薦，經典「脆皮蝦球」每顆都有10隻白蝦反覆拍打出筋性，手工搓成球狀、外層裹上吐司丁後慢炸至外皮酥脆，招牌「紅燒黃魚豆腐」每隻重約1公斤的黃魚入鍋乾煎，加入蒜頭、醬油提香，特別加入番茄醬、糖，吃出鹹甜風味；預定菜「薺元芋泥鴨」選以櫻桃鴨先醃後蒸鎖住肉汁，回想起9年前大四時，因父親罹癌，獨生子的他放棄去日本研習美術的機會選擇回家接班，視覺美感延伸到餐桌，貼心提供客製化「畫盤服務」，慶生畫出壽星照片或故事畫面，很受消費者喜愛；推薦母親節也很適合為媽媽帶來驚喜。地址：台北市松山區中華里南京東路四段19號電話：02-2717-0330時間：11:30-14:00、17:30-21:00