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▲韓星（如圖）離開YG後一度很迷茫，感覺自己什麼都不是。（圖／Mnet）

韓國選秀節目《KPOP STAR6》過去捧紅不少新星，2016年，年僅11歲的混血女孩韓星（한별），以一段〈Me Too〉舞台驚艷評審與觀眾。她穩定的台風與超齡實力留下深刻印象，節目結束後順利進入YG娛樂成為練習生，一度被外界看好有機會出道，甚至傳出可能加入女團BABYMONSTER，然而最近卻有消息指出她已在2年前輕生，讓還在等待她出道的粉絲們震驚不已。韓星進入YG後，展開長達3年的練習生生活，卻始終沒有迎來出道機會。根據她後來在訪問中透露，長時間的反覆訓練讓她逐漸陷入迷惘，甚至開始懷疑自己的方向與價值，最終在2020年選擇離開公司，結束練習生身分。離開YG後，韓星選擇再度挑戰舞台，同年11月以本名「金韓星」參加節目《CAP-TEEN》。節目中她坦言，從12歲開始投入演藝圈訓練，長時間缺乏一般青少年的生活記憶，也曾感到「自己什麼都不是」。評審昭宥當時就曾關心她的心理狀態，建議她適度休息；Jessi則肯定她具備成為明星的潛力。近年韓星逐漸淡出螢光幕，幾乎沒有公開活動，不少粉絲仍透過舊影片回顧她當年的舞台表現。直到上月底，韓網突然流傳她已離世的消息，引發關注與討論。根據網友指出，韓星早在2024年已結束生命，得年19歲，後事由家人低調處理。她過往影片下方也陸續出現「R.I.P」留言，讓消息再度被翻出。不過，由於她離開演藝圈已久，也未隸屬任何經紀公司，相關死訊至今仍未獲得正式證實，真實情況仍有待進一步釐清。