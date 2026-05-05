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民進黨立委王世堅日前受邀至政治大學演講，在會中竟大讚台北市長蔣萬安「心胸寬大、處事不分黨派」，還果斷要求新光集團對北士科T17、T18土地解約，並改由AI龍頭輝達（NVIDIA）進駐，做出了一項對台北及台灣國家發展極為關鍵的決定，引發熱議。王世堅在政大演講的影片流出，只見他坦言，過去對政治大學存有某些刻板印象，但這幾年因為與蔣萬安的互動，讓他有了巨大轉變，蔣萬安是政大的「優質學生」，不僅為人心胸開闊，在處理政務上更不會被政黨與理念的不同所侷限。王世堅不禁感嘆，一定是政大擁有極佳的教育環境，才能孕育出這麼一位心胸廣大的市長，甚至笑稱蔣萬安「徹底扭轉了他對政大的錯誤看法」。除了表揚蔣萬安從剛任職一路走來的成長外，王世堅特別點出，蔣萬安去年果斷要求新光集團對北士科T17、T18土地解約，並改由AI龍頭輝達（NVIDIA）進駐，做出了一項對台北及台灣國家發展極為關鍵的決定。王世堅強調，在AI時代，台灣除了台積電之外，急需扶植第二座護國神山，而蔣萬安敢於排除萬難、得罪國內財團，展現出領導人「因勢利導」的決斷力，這點值得高度肯定。「王世堅跨黨派讚美」的影片被粉專「政客爽」分享後，迅速在網路發酵，引發網友熱烈討論。不少網友留言表示：「堅哥是民進黨內唯一清流」、「不分黨派給予肯定，這才是健康的政治環境」。