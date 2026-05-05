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▲iFG遠雄廣場汐止店2025年營收達35億元、年成長5%。（圖／遠雄廣場提供）

遠雄集團於去年底接手「大魯閣新時代」及新竹「大魯閣湳雅廣場」，商場的粉專也更名為「iFG遠雄廣場台中店」與「iFG遠雄廣場新竹店」。不過今（5）日遠雄集團表示，，至於商場內部並不會大規模改裝，將以櫃位與品牌調整為主。遠雄集團今（5）日說明接手大魯閣購物中心後的未來規劃，指出目前正處於商場定位調整階段，預計今年內將公布「全新商場名稱」。在品牌過渡期間，才先暫時以「iFG遠雄廣場」對外溝通。至於營運策略，。遠雄表示，當初決定接手，主要看好台中與新竹商場所在的區域條件，並認為其發展模式可複製汐止「iFG遠雄廣場」的成功經驗，作為後續經營的重要參考。營運表現方面，汐止店2025年營收達35億元、年成長5%；隨著台中與新竹據點加入，整體年營收突破50億元。至於未來業績目標，將待新商場完成櫃位調整後再行訂定。大魯閣於2025年底宣布，以10億元將所持有的台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場之營業資產與相關權利義務，透過營業讓與方式轉讓給遠雄流通事業股份有限公司，並授權董事長與遠雄流通簽署相關契約。據了解，台中新時代購物廣場屬中型百貨，大魯閣經營樓地板面積約2.1萬坪，年營業額約23億元，設有約200個專櫃，業主為富邦人壽；新竹湳雅廣場則為社區型百貨，樓地板面積約6800坪，年營業額約11億元，專櫃數約80個，業主為大潤發（現為大全聯）。