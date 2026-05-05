香港迪士尼樂園度假區宣告，2026年6月12日至8月31日，將呈獻首個最盛大的Pixar夏日狂歡趴。皮克斯世界裡多位受歡迎的角色將以驚喜互動形式現身樂園各處。也有全新夜間「Pixar好友星空匯演」與再度回歸的「Pixar水花大街派對」，《NOWNEWS今日新聞》整理四大亮點一次看。
亮點一、全新夜間「Pixar 好友星空匯演」
於「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演前將有全新打造「Pixar好友星空匯演」，以光影交織結合無人機表演，以及奇妙夢想城堡與美國小鎮大街上的投影，將透過音樂、故事和璀璨視覺效果，帶領大小朋友於星空中細細品味一個個動人的皮克斯友情故事。
亮點二、皮克斯個角色樂園中驚喜互動
到樂園裡的遊客們將會在樂園各處遇見來自不同皮克斯經典故事的熟悉面孔，包括《玩具總動員》、《腦筋急轉彎》、《超人特攻隊》、《天外奇蹟》、《青春養成記》、《可可夜總會》及《勇敢傳說》等每位皮克斯好友。也有全新動畫藝術教室體驗，可以親手畫出最喜愛的《玩具總動員》角色，更可走到隔壁與他們親身見面。
亮點三、Pixar水花大街派對回歸
香港迪士尼樂園宣告，人氣活動「Pixar水花大街派對！」將於今夏清爽回歸，賓客亦可與「迪士尼好友巡遊派對」中登場的皮克斯好友一起唱歌跳舞，看著他們在花車上與大家興奮互動。
亮點四、皮克斯主題美食、周邊商品與酒店
整個香港迪士尼度假區將推出多款皮克斯主題美食，由造型趣味的小食到打卡必備的冰淇淋應有盡有、驚喜不斷。在大街餐廳有可口可樂系列，Pixar餐桌將有三眼仔爪爪手工批、彈弓狗彈卷等。
更有香港迪士尼獨家皮克斯球主題商品，以及人氣《玩具總動員》系列商品亦將陸續上架，包括頭箍、玩偶、服飾及文具等。深受粉絲歡迎的奇妙護照即將推出全新 皮克斯特別版，也有期間限定的皮克斯主題爆谷店將於7月在小鎮大街百貨店登場。建議也可入住迪士尼探索家度假酒店的《海底奇兵》池畔休閒時光主題，或參與冒險飛屋手作班等。
大洋郵輪推出海麗號 宣告明年底首航
大洋郵輪則是宣佈推出終極探險郵輪海麗號（OCEANIA AURELIA™），將於2027年底首航，一系列深度探索旅程包括2028年及2029年環遊世界之旅（Around the World voyages）以及盛大之旅（Grand Voyages）。
大洋郵輪海麗號載客量少於500人，並由400人專業團隊呈獻周全服務，號稱打造真正的海上尊貴宅邸。船上238間客艙之中，有179間為偌大寬敞的套房，並有專屬管家服務。大多數套房面積超過300平方呎，部分更達1000平方呎，不少均設有客廳和飯廳。
郵輪上熱門用餐場地則包括主餐室（Grand Dining Room）、Polo Grill燒烤餐廳、Toscana餐廳、Terrace Café露台咖啡廳、Waves Grill燒烤餐廳以及晚間登場的薄餅餐廳。設施則還有全新主廚工作室（Chef’s Studio）將舉行廚藝工作坊，也有藝術家閣樓（Artist Loft），透過創意活動放鬆身心等。
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於「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演前將有全新打造「Pixar好友星空匯演」，以光影交織結合無人機表演，以及奇妙夢想城堡與美國小鎮大街上的投影，將透過音樂、故事和璀璨視覺效果，帶領大小朋友於星空中細細品味一個個動人的皮克斯友情故事。
到樂園裡的遊客們將會在樂園各處遇見來自不同皮克斯經典故事的熟悉面孔，包括《玩具總動員》、《腦筋急轉彎》、《超人特攻隊》、《天外奇蹟》、《青春養成記》、《可可夜總會》及《勇敢傳說》等每位皮克斯好友。也有全新動畫藝術教室體驗，可以親手畫出最喜愛的《玩具總動員》角色，更可走到隔壁與他們親身見面。
香港迪士尼樂園宣告，人氣活動「Pixar水花大街派對！」將於今夏清爽回歸，賓客亦可與「迪士尼好友巡遊派對」中登場的皮克斯好友一起唱歌跳舞，看著他們在花車上與大家興奮互動。
亮點四、皮克斯主題美食、周邊商品與酒店
整個香港迪士尼度假區將推出多款皮克斯主題美食，由造型趣味的小食到打卡必備的冰淇淋應有盡有、驚喜不斷。在大街餐廳有可口可樂系列，Pixar餐桌將有三眼仔爪爪手工批、彈弓狗彈卷等。
更有香港迪士尼獨家皮克斯球主題商品，以及人氣《玩具總動員》系列商品亦將陸續上架，包括頭箍、玩偶、服飾及文具等。深受粉絲歡迎的奇妙護照即將推出全新 皮克斯特別版，也有期間限定的皮克斯主題爆谷店將於7月在小鎮大街百貨店登場。建議也可入住迪士尼探索家度假酒店的《海底奇兵》池畔休閒時光主題，或參與冒險飛屋手作班等。
大洋郵輪則是宣佈推出終極探險郵輪海麗號（OCEANIA AURELIA™），將於2027年底首航，一系列深度探索旅程包括2028年及2029年環遊世界之旅（Around the World voyages）以及盛大之旅（Grand Voyages）。
大洋郵輪海麗號載客量少於500人，並由400人專業團隊呈獻周全服務，號稱打造真正的海上尊貴宅邸。船上238間客艙之中，有179間為偌大寬敞的套房，並有專屬管家服務。大多數套房面積超過300平方呎，部分更達1000平方呎，不少均設有客廳和飯廳。
郵輪上熱門用餐場地則包括主餐室（Grand Dining Room）、Polo Grill燒烤餐廳、Toscana餐廳、Terrace Café露台咖啡廳、Waves Grill燒烤餐廳以及晚間登場的薄餅餐廳。設施則還有全新主廚工作室（Chef’s Studio）將舉行廚藝工作坊，也有藝術家閣樓（Artist Loft），透過創意活動放鬆身心等。