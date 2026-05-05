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▲衛福部石崇良回應護理界訴求。（圖／記者張乃文攝）

三班護病比入法，針對七大醫團發布聲明提到，護病比應以「全年全班」為均值基準，引發護理界不滿，今（5）日更冒雨前往衛福部抗議。衛福部長石崇良在陳情活動結束後，邀請護理代表一同坐下討論。他說，對於護理界的期待，提出了相關回應，包括最快在5月12日護理師節預告「醫療機構設置標準」修正草案；最快7月公告，但依照目前人力成長情況，預計緩衝期需要2年。台灣護師醫療產業工會、中華民國護理師護士公會全國聯合會號召護理界上千人今（5）日冒雨包圍衛福部抗議，為三班護病比入法一事，喊話衛福部，要以既有三班護病比標準應直接入法不得任意變更、不得重新討論、更不能倒退、不能打折。石崇良在陳情活動後，也邀請護理代表進入衛福部一同討論。會後，他接受媒體聯訪指出，主要邀請今天陳情的團體代表、了解其訴求。包括希望讓三班護病比正式入法，朝向醫療機構設置標準修訂。石崇良說，第二是盼能按照期程，原則希望可以在5月20日、甚至他們是更希望在護師節5月12日可以看到法規定案。他表示，第三則是入法三班護病比的標準，盼能按照113年，經過多次會議討論後的共識進行。入法後有緩衝期可以接受。石崇良說，但團體也強調緩衝期間需要有相關配套措施。石崇良指出，會即刻啟動入法作業程序，也已發出開會通知，本週五下午會召開會議，就入法條文修訂醫療機構設置標準，原本的全日護病比條文，會就三班護病比草案討論，討論後下一步會進行法規預告，按照法制作業預告60天後再正式公告。若討論順利，5月20日前會正式辦理預告。石崇良說，也盼假設可來得及，在5月12日前、護理師節努力給大家回應。至於醫院緩衝期的配套，按目前護理人力成長情形預估，需要2年時間。