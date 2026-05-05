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民眾黨秘書長周榆修今（5）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，針對近期軍購案說明，民眾黨立場是支持美國國會通過的軍購案，並讓商購、委製部分回歸一般預算，預期第二波發價書一定會來，因此先將涵蓋第二波軍購的數目算好，約略等於8千億元。針對近期軍購案與國民黨團內部不同版本爭議，周榆修表示，民眾黨支持強化國防，也支持合理軍購，但主張商購與委製應回歸一般預算程序，讓內容更清楚、審查更完整，他指出，軍購不能只談總金額，更要說清楚採購內容與作戰需求是否相符。而對於國民黨內部近期因軍購特別條例案出現激烈意見分歧，甚至國民黨副主席季麟連揚言要求立法院長韓國瑜負起責任，周榆修表示，韓國瑜身為立法院長，本來就肩負朝野協商與議事主持責任，協調本就是職責範圍，不應因協商結果而被政治究責，甚至上升到開除黨籍層次。周榆修被問到白營態度是否傾向鄭麗文？周回應：「我的認知剛好跟你倒過來」，並指民眾黨支持美國國會通過的軍購案，並讓商購、委製部分回歸一般預算，預期第二波發價書一定會來，因此先將涵蓋第二波軍購的數目算好，約略等於8千億元。周榆修呼籲，國防預算攸關國家安全，各黨版本都應攤開討論，回到理性審議與制度程序，這才是民主政治應有的運作方式。