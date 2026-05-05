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美國總統川普（Donald Trump）將於本月中旬訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。他近日接受媒體採訪時，承諾將會再次向習近平提起香港《蘋果日報》創辦人黎智英的相關問題。川普是在4日接受保守派媒體「塞勒姆」（Salem）新聞頻道主持人修伊特（Hugh Hewitt）專訪時談及了此事。當時修伊特在談到川普訪問中國的行程時，批評教宗良十四世（Pope Leo XIV）沒有關注黎智英的處境，「我希望教宗能談談黎智英。」他補充道：「你曾與習近平談過黎智英，這次還會再提嗎？」對此，川普表示「我會，我會提起他的事。」他並表示，之前曾與習近平在韓國會面時，就曾呼籲釋放黎智英，「我想他對黎智英是有點不滿。香港問題沒那麼容易處理，不過我會提到此事（I will be bringing it up）」。黎智英是香港《蘋果日報》創辦人，今年2月，他因串謀勾結外國勢力危害國家安全罪及串謀發布煽動刊物罪被判處20年監禁。這是香港《國安法》自2020年生效以來，迄今刑期最嚴厲的判罰。去年8月美中經貿談判期間，川普曾表示已向中方提及黎智英；同年10月，川普與習近平在韓國釜山會晤時，也曾提及黎智英相關議題，當時報導表示，川普談論此議題花費不到5分鐘時間，而習近平有作出回應。