我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市配合中央推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，今年案件爆量，審查工作大塞車。市議員陳淑華表示，西屯區有多所大學、中科、工業區，平均每7戶租屋族就有1戶落腳於此。如今房租節節上漲，租屋族苦等3個月還領不到補助，日子苦哈哈。都發局長李正偉表示，今年租補件數暴增到2萬多件，已新增12名人手，15日會先發出一批補助金。台中市議員陳淑華、林德宇今（5）日都針對租屋補助遲遲未發提出質詢，民眾反映租金補貼已送件多時，也依規定補件，卻無法與都發局聯繫上，也不清楚到底通過了沒，往年由中央核撥時，不曾發生核撥拖延的狀況，今年至少慢3個月以上。陳淑華說，根據內政部去年9月底租金補貼資料，台中市有效租約契約數15萬3619件，是全國最高，西屯區申請租屋件數2萬2766件，超過全市7分之一，是全市最高。她指出西屯區有數所大學、中科、工業區，商業發達。要讓人才長久留住台中，相關生活機能配套就要完整。近幾年台中市薪資是六都最低，房屋租金卻不斷飆高，尤以西屯為最，租屋成為年輕人口生活最大筆的單一支出，也是最大壓力源，市府應該嚴正檢討流程、加快審查速度。都發局長李正偉表示，台中市租補申請案量高達20多萬戶，是全國最多，且中央租補申請為簡政便民，已核定舊案由系統直接帶入轉為新案，系統帶入後由地方政府辦理審查，但舊案帶入時間由中央分派，往年於6、7月帶入，今年卻是8月、11月分批帶入，時間延遲壓縮到地方政府審查作業，市府已加派12名人手，並通知申請人，案件正在加緊審查中，最近一批將在15日審核完成，後續也會檢討流程。