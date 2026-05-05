鴻海4月營收續創同期新高，受惠AI雲端產品拉貨動能延續，單月合併營收達8320.98億元，月增3.53%、年增29.74%；前4月營收達2.96兆元，年增29.7%，同樣改寫歷年同期新高。
從產品線來看，鴻海4月「雲端網路產品」、「元件及其他產品」強勁成長，「電腦終端產品」表現持平，「消費智能產品」小幅下滑。
若與去年同期相比，鴻海4月「元件及其他產品」、「雲端網路產品」均大幅成長，「電腦終端產品」明顯成長，「消費智能產品」則略為衰退。累計前4月來看，「雲端網路產品」與「元件及其他產品」較去年同期強勁成長，「電腦終端產品」與「消費智能產品」則大致持平。
展望第2季，鴻海表示，雖然第2季為資通訊產業傳統淡季，主要產品也進入新舊產品轉換期，但AI機櫃仍維持成長趨勢。依目前能見度評估，第2季營運可望呈現季增、年增。
鴻海董事長劉揚偉先前指出，今年AI機櫃出貨量預期將呈倍數成長，並逐季走升。鴻海預計5月14日召開第1季法人說明會，市場將關注AI伺服器與機櫃出貨進度、毛利率變化，以及下半年營運展望。
鴻海5日股價開高走高，終場上漲5.27%，收在239.5元。
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若與去年同期相比，鴻海4月「元件及其他產品」、「雲端網路產品」均大幅成長，「電腦終端產品」明顯成長，「消費智能產品」則略為衰退。累計前4月來看，「雲端網路產品」與「元件及其他產品」較去年同期強勁成長，「電腦終端產品」與「消費智能產品」則大致持平。
展望第2季，鴻海表示，雖然第2季為資通訊產業傳統淡季，主要產品也進入新舊產品轉換期，但AI機櫃仍維持成長趨勢。依目前能見度評估，第2季營運可望呈現季增、年增。
鴻海董事長劉揚偉先前指出，今年AI機櫃出貨量預期將呈倍數成長，並逐季走升。鴻海預計5月14日召開第1季法人說明會，市場將關注AI伺服器與機櫃出貨進度、毛利率變化，以及下半年營運展望。
鴻海5日股價開高走高，終場上漲5.27%，收在239.5元。