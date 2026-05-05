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專機成功抵達史瓦帝尼，並於今（5）日搭乘專機，再由札杜莉護送，繞印度洋南方回來台灣。政大外交系教授黃奎博表示，賴政府用盡所謂「理念相近」非邦交國的管道，還勞煩使史國副總理跨洋陪飛才能訪問，這不是外交突破，但這是外交突圍，因為中共無法防堵賴清德搭友邦專機去回，但他也直呼「友邦專機外交」絕非長久之計；淡江戰略所副教授林穎佑則認為，賴政府突破中共封鎖，順利回來，本身就成功了。賴清德訪非3天，今搭乘A340史國專機選擇偏南的路線，途經印尼、菲律賓返台，並避開接近中國大陸領空與敏感的南海航線。政大外交系教授黃奎博說，史國副總理去回程都陪同，相信對我國和史國都是外交的先例或特例。賴政府用盡所謂「理念相近」非邦交國的管道，最後還是要勞煩史國副總理跨洋陪飛四趟，方能成功訪問史國，這不是外交突破，因為沒有超越邦交國互相幫忙的範圍，但這是外交突圍，因為中共無法防堵賴清德搭友邦專機去回。淡江戰略所副教授林穎佑則說，今天中共百般打壓，但台灣很努力用這種方式突破問題，至少突破中共封鎖，這種模式在中華民國歷史上也是前所未見，可以突破封鎖又順利回來，這本身就是成功。至於這種模式是否成為未來總統出訪的模式？黃奎博說，這種模式最好不要發生，更不能成為卓榮泰口中的「走向國際空間的典範」，因為這次見到中共為壓制台獨而在賴清德出訪時打壓我國際空間，賴政府一開始左支右絀，差點落得在台北「遙祝」史王登基四十年，一連串的不順、台灣內部的質疑，不可謂「典範」。黃奎博說，「友邦專機外交」絕非長久之計，賴政府必須正視兩岸關係對維繫外交空間有極其明顯的影響此一事實，如果再落入李、扁時代的邦交爭奪戰，不僅勞民傷財，而且時空環境不同，台灣恐怕會傷得更深。追求外交突破極難，維持外交現狀不易，陷入外交困境已久，政府和民間都沒有樂觀的本錢，尤其政府應停止自嗨，務實面對隨之而來的更多的外交挑戰。林穎佑則說，要看去的目的地去哪，還有時機這是最重要的，譬如說若是去帛琉去就沒有必要，或是說經過美國中轉，譬如說同意在紐約、洛杉磯轉機就不會有太大問題，這個模式會不會常態，取決於要飛去哪裡。至於此次飛行沒有落地加油或拜會其他國家，林穎佑則認為，避免增加中共阻饒，所以選擇直飛並沒有不對，能夠這樣飛行突破封鎖且順利回來，本身就成功了