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▲政治大學校長李蔡彥。（圖／記者李青縈攝）

隨著AI與科技發展日新月異，「人文」反而成為社會不可或缺的一塊。政治大學校長李蔡彥今（5）日媒體茶敘中表示，人文不會被AI取代，而人文就像是烙印在政大的DNA裡面，從制度、設計等出發，希望用永續角度出發，在AI焦慮世代下，讓關係疏離的學生可以在校園中得到良好照顧。政大X實驗學院成立「綠色照顧共學實驗室」，X實驗學院院長李維倫表示，現代學生過得不好，往往不只是心理問題，而是沒有找到自己在環境中可以定錨之處；政大有得天獨厚的後山環境，因此結合綠色照顧，希望讓來參加的學生在自然中，找回真實存在的生態自我，並且未來成為種子，帶領其他同學形成連鎖反應。政大所在的校園其實是泰雅族的生活領域，政大民族學系教授兼主任官大偉作為泰雅學者，也將泰雅族知識結合到綠色照顧課程中。他也分享，課堂中關於原住民「狩獵」議題不同觀點的討論。有名非原住民學生詢問，「原住民為什麼現在還要打獵？」，超市貨架上選自己喜歡的肉拿去結帳，不就是打獵嗎。另一名學生則回應「你看到一塊肉會想到『這塊要給叔叔、後面的部位要給阿姨，這個要給我的鄰居嗎？』」不會，在超市就是買一塊肉就結帳，但拿到獵物時不只是一塊肉，而是社會關係的承載，是人跟人互相照顧的意涵。政大期待課程讓學生從單純的學習者，變成大自然的引路人，透過政大後山的自然環境為基底，把原住民生態意識帶入當代身心照顧中，設計一套「政大後山綠色療癒體驗教案」，綠色共學實驗室正是支持師生持續發展綠色療癒的平台。近日政大山上校區51.78公頃腹地，也通過保育共生地認證，成為國內首間獲得殊榮的非農林相關國立大學，不僅是療癒人，也是孕育極危物種穿山甲、食蛇龜的生態寶地。