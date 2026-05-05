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立法院長韓國瑜明日將針對國防特別條例主持朝野協商，對此國民黨內部出現重大分歧，包括3800億、3800億+N與8000億，至今仍無共識。對此政經評論員吳嘉隆今（5）日表示，國民黨應該是中計了，被別人設計了，被擺了一道還不自知，整個黨掉在陷阱裡做一些徒勞無功的辯論，武器本身根本不是問題，為了防守中共對台灣可能的軍事行動，台灣不買，日本可以買，也就是說，美國人在出題目測試台灣這邊，在測試國民黨，到頭來美國在努力的，是給國民黨出題目，逼國民黨現形。吳嘉隆說，國民黨內部現在因為軍購議題而亂成一團，顯示的是內部有重大分歧，檯面人物之間互相質疑或攻擊，有3800億版本，也有3800+N，還有8000億，看來黨主席鄭麗文確實罩不住了。吳嘉隆表示，今天中午突然頓悟，國民黨應該是中計了，被別人設計了，被擺了一道還不自知，整個黨掉在陷阱裡做一些徒勞無功的辯論。首先，武器本身根本不是問題。為了防守中共對台灣可能的軍事行動，台灣不買，日本可以買。現在日本的所謂琉球群島的西南諸島上，都在進行軍事部署，雷達系統與反艦飛彈都在安裝，針對的是台灣海峽的自由開放的航行。美國還可以將自己的武器系統部署到菲律賓北部。吳嘉隆也提到，美國還有別招，包括用軍事援助的名義，把東西直接送進台灣，台灣不用出錢，不用給立法院審議，關鍵資料或機密參數就不會給立委看到；其次，可以啟動「台灣租借法案」，模仿二戰時期，美國租借軍火給英國，現在可直接租借給台灣。當初提這個法案的人，是當時的參議員盧比奧，是現在的國務卿；第三，美國也可以讓服役的海軍軍艦，用了4至5年便提前退役，還很新，然後以退役軍艦的便宜價格，例如一艘才兩千萬美元，賣給台灣。吳嘉隆說，總之，武器系統有很多辦法繞過去，國民黨去阻擋根本沒用，因為美國有很多對策，來阻止中共在台灣海峽上的軍事冒險。那美方真正的意圖可能是什麼？覺得美國要台灣展現出防衛的決心，以及敢出來對抗中共的勇氣，決心與勇氣，才是真正的議題。吳嘉隆提到，也就是說，美國人在出題目測試台灣這邊，在測試國民黨。國民黨則是分裂成兩派，一派是有選舉壓力的，都知道民意是支持強大國防，另一派則是沒有選舉壓力的，於是全力要擋下軍購，以配合北京，當北京削弱台灣的代理人。吳嘉隆說，國民黨的內部的亂成一團，看在台灣廣大選民眼裡，做何感想？怎麼可以拿國家安全議題來當政治算計的工具？原本的中間選民看到國民黨的這種表現，自甘墮落為北京的內應或走狗，居然沒有堅定支持中華民國的國家安全，真的要大失所望。吳嘉隆表示，美國拿國防特別預算來出題目給國民黨，要國民黨來答卷，結果暴露出國民黨在國家安全上的幼稚與荒謬，國民黨真的中計了。國民黨其實還不懂如何當在野黨，因為在野黨並不是什麼議題都去否定執政黨。一個執政黨肯定不會一直都在提錯誤的政策，那麼如果執政黨提出一些符合大多數選民認同的政策，在野黨應該怎麼做呢？一直去反對嗎？吳嘉隆，在野黨就大多數民意會支持的案子，應該要加碼，例如民進黨如果要普發現金6000元，那國民黨發現這個案子很多人會支持，那就可以喊普發1萬元。若成了功勞算在國民黨這邊，若沒成，那國民黨也為人民爭取利益，也會加分。就軍購這議題，國民黨應該加碼，民進黨提1.25兆的國防特別預算，那麼國民黨可以加碼為1.5兆、1.8兆，表現出比民進黨更重視國家安全，而不是要出賣台灣給中共。這樣不是更會贏得民心與選票嗎？吳嘉隆提及，國民黨只要能贏得選舉，中共自然要來拉攏，而要贏得台灣的選舉，那就有讓台灣人有安全感，要投資於國家安全。台灣人不要乞求來的和平，不要任人擺佈的和平，而是要有尊嚴的和平。最後吳嘉隆說，尊嚴來自實力，來自防衛決心，來自敢於起身對抗入侵的勇氣，台灣人都知道，為什麼國民黨居然不懂，還去犯下這麼嚴重的錯誤，去配合境外敵對勢力，來削弱台灣，擋下軍購是徒勞無功的，因為武器不是真正的重點。真正的重點是，國民黨人被測試了，被檢驗了，結果是被廣大中間選民看破手腳。於是到頭來美國在努力的，是給國民黨出題目，逼國民黨現形，再拿回立法院。