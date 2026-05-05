台北最強公車誕生！台北市公車是連結大台北地區的重要大眾運輸工具，而大台北地區因交通發達且行政區域多，連帶讓公車路線、班次變多，乘車人數每年都不斷增高。根據台北市公共運輸處公布2025年各路線聯營公共汽車行車效率，台北公車之王再度由「307路線」蟬聯奪冠，一年累積1639萬人搭乘，更一舉賺進4.1億，其不只是台北最強公車，更是全台灣最會賺錢公車。
台北最強公車出現了！年吸1639萬人搭乘：猛撈4.1億超賺錢
台北市公共運輸處於4月20日公布114年各路線公車載客人數、收入與行駛里程。根據PTT鄉民重新排行顯示，2025年台北市聯營公共汽車行車效率，若按路線分類，冠軍由「307路線」奪得，一年載客數高達1639萬人，一年更進帳了4.1億元；亞軍則是「265路線（含支線）」，季軍則為「262路線（含區間）」。
🥇第1名：307路線
載客人數1639萬8514人／載客收入4億1229萬3502元
🥈第2名：265路線（含支線）
載客人數1017萬6859人／載客收入2億5608萬5842元
🥉第3名：262路線（含區間）
載客人數人958萬5908人／載客收入2億2557萬3311元
307路線再度蟬聯榜首！營收年增7%：乘客淚謝車超多
實際查看本次榜單，前三名「307路線、265路線、262路線」在2024年同樣是坐穩前三名，其中「307路線」雖然2025年載客人數沒有大幅增加，但營收部分卻更上一層樓，原本其在2024年賺進3.8億元，2025年足足多了0.3億元，年成長高達7%，完全不愧對台北公車之王名號。
2025年「307路線」再度奪得冠軍，在網路上掀起讚嘆「307太強啦，蟬聯冠軍寶座多年了」、「動不動就有車來，真感謝307」、「這個第一名超強，平均算下來一天營收百萬，好厲害」。
台北公車307有多厲害？創全台最會賺錢公車紀錄
台北聯營307路線由臺北客運與首都客運經營，起點由松山莊敬里開始，終點至台北客運板橋前站，沿途跨區經歷過眾多行政區，包括台北松山區、中山區，以及新北市中和區、板橋區等，路途中還會經過台北車站、西門町等人潮密集地區，因此造成乘客數眾多。平日、周末班次也十分密集，平日離峰最晚10分鐘就會來一台，周末深夜最晚15分鐘就有一台可搭。
據了解，「307路線」從2003年至2012年台北公車的年度總營收，均蟬聯公共汽車營收冠軍，在2023、2024年也是稱霸冠軍寶座，是雙北間最熱門的公車路線之一，更是目前全台灣最賺錢的公車路線。
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台北市公共運輸處於4月20日公布114年各路線公車載客人數、收入與行駛里程。根據PTT鄉民重新排行顯示，2025年台北市聯營公共汽車行車效率，若按路線分類，冠軍由「307路線」奪得，一年載客數高達1639萬人，一年更進帳了4.1億元；亞軍則是「265路線（含支線）」，季軍則為「262路線（含區間）」。
載客人數1639萬8514人／載客收入4億1229萬3502元
🥈第2名：265路線（含支線）
載客人數1017萬6859人／載客收入2億5608萬5842元
🥉第3名：262路線（含區間）
載客人數人958萬5908人／載客收入2億2557萬3311元
實際查看本次榜單，前三名「307路線、265路線、262路線」在2024年同樣是坐穩前三名，其中「307路線」雖然2025年載客人數沒有大幅增加，但營收部分卻更上一層樓，原本其在2024年賺進3.8億元，2025年足足多了0.3億元，年成長高達7%，完全不愧對台北公車之王名號。
2025年「307路線」再度奪得冠軍，在網路上掀起讚嘆「307太強啦，蟬聯冠軍寶座多年了」、「動不動就有車來，真感謝307」、「這個第一名超強，平均算下來一天營收百萬，好厲害」。
台北聯營307路線由臺北客運與首都客運經營，起點由松山莊敬里開始，終點至台北客運板橋前站，沿途跨區經歷過眾多行政區，包括台北松山區、中山區，以及新北市中和區、板橋區等，路途中還會經過台北車站、西門町等人潮密集地區，因此造成乘客數眾多。平日、周末班次也十分密集，平日離峰最晚10分鐘就會來一台，周末深夜最晚15分鐘就有一台可搭。
據了解，「307路線」從2003年至2012年台北公車的年度總營收，均蟬聯公共汽車營收冠軍，在2023、2024年也是稱霸冠軍寶座，是雙北間最熱門的公車路線之一，更是目前全台灣最賺錢的公車路線。