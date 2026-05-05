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▲關島附近的熱帶性低氣壓，整體結構較鬆散，強度偏弱，對台無影響。（圖／中央氣象署）

關島附近的大低壓區，今（5）日下午出現「熱帶性低氣壓 TD05」，據中央氣象署最新預報顯示，TD05 在12小時內有發展為「輕度颱風」的趨勢，最快明天就有機會升格，若成為颱風，將被命名為「哈格比（Hagupit，菲律賓命提供）」，也是今年第5號颱風，中央氣象署表示，路徑預估往西，對台灣無影響。氣象署說明，熱帶性低氣壓 TD05，今天下午2時的中心位置在北緯8.5度，東經149.5度，也就是關島附近，以每小時31公里速度，向西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。氣象署指出，熱帶性低氣壓 TD05未來12小時內有機會增強為「哈格比颱風」，路徑沿著太平洋高壓邊緣，一路往西靠近菲律賓東方海面，對台灣來說並無影響。強度方面，準哈格比颱風會持續在海面上吸收能量，目前氣象署預報，其近中心最大風速為每秒20公尺，屬於輕颱下限，最大七級風暴風半徑則是100公里，位置距離台灣非常遙遠。