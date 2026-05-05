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伊朗封鎖船隻通過荷姆茲海峽，使得大批船隻受困，昨驚傳由韓國船公司營運的貨船發生爆炸，引發國際關注。美國總統川普立刻對韓國發出護航呼籲，韓國稍早公開回應。根據路透與韓聯社報導，荷姆茲海峽靠近阿拉伯聯合大公國的水域，一艘由韓國航運公司HMM營運的巴拿馬籍船貨船「HMM Namu」發生爆炸並起火，船上共有24名船員，6名韓國籍及18名外籍船員，目前未傳出傷亡。船公司則稱，現階段仍無法判定事故是否由外部攻擊造成，相關原因有待調查。美國總統川普在第一時間表示， 伊朗因「自由計畫」而對一些不相干的國家發動攻擊，包括1艘韓國貨船，呼籲韓國是時候加入護航荷姆茲海峽的行動。韓國外交部表示，昨晚在荷姆茲海峽爆炸起火的韓籍貨船火災已被撲滅，包括6名韓籍船員在內的24名船員均確認未受傷，後續將在該船轉移至附近港口後，對事故原因展開調查。HMM公司計劃調派拖船，將受損船舶轉移至附近的杜拜港。針對該船可能遇襲的說法，韓國外交部表示，事故的準確原因預計將在完成拖曳並檢查受損情況後查明。韓國總統府青瓦臺也並未同意川普說法，強調查明具體原因還需耗時數日，政府將通過拖船將涉事船舶轉移至附近港口，並派遣韓國船協會杜拜分部人員進行安全檢查。政府還將派遣中央海洋安全審判院所屬調查員和消防廳專業鑑定人員，以確保調查的客觀和可信度。另就川普呼籲護航荷姆茲海峽，青瓦台方面回應，他們正在研究相關建議。值得注意的是，韓國外交部於上月才宣布，為回應聯合國與國際社會的緊急呼籲，決定向伊朗提供總額50萬美元（約新台幣1600萬元）的人道援助資金。將全數委由紅十字國際委員會（ICRC）發放，投入伊朗境內的救援工作。