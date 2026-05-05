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知名醫美集團「愛爾麗」日前遭網友發文爆料，稱板橋店診療間內疑似裝有煙霧偵測器型攝影機，新北檢警昨擴大偵辦，搜索全國18家分店，目前攝影機已被檢警查扣。台中市政府衛生局今證實，已派員到該集團位於台中市的2家診所進行稽查。近日有名女子前往愛爾麗板橋分店進行體雕療程，卻在診間天花板發現偽裝成煙霧偵測器的攝影機，拍照確認是攝影機後到派出所報案，此事在網路上曝光後引發熱議，新北地檢署4日針對全國18間分店發動搜索，並查扣攝影機。愛爾麗在台中有文心、崇德兩家分店，其中文心店位於市府側門與市警局刑大的中間。台中市政府證實，已於今（5）日派員到兩家診所進行稽查，檢視就醫環境是否符合隱私保障規定。衛生局指出，醫療機構應提供安全且保障隱私的就醫環境，不得無故洩漏或侵害病患個人隱私，如查獲違法情事，將依《醫療法》第72條處5萬元以上、25萬元以下罰鍰；如涉刑事《妨害秘密罪》嫌，將移送檢調單位偵辦，絕不容許任何侵害就診隱私的違法行為。