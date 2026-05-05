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▲經濟部指出，AI浪潮推升上市櫃公司營收及獲利表現。（圖／經濟部統計處提供）

近期台股站上4萬點大關，回顧2025年台股大漲 5,928.5 點，漲幅達25.74%，改寫最大漲幅紀錄。經濟部統計處今（5）日公布2025「上市櫃公司營收、營業利益、營業利益率」，指出新興科技應用商機蓬勃發展，上市櫃公司個體營收淨額27.1兆元，年增9.5%，營業利益3.2兆元，年增31.9%，其中以電子零組件業營業利益成長44.7%最多。統計處分析，受惠新興科技應用商機蓬勃發展，去年上市櫃公司個體營收淨額27兆1,802億元，年增9.5%，營業利益3兆2,559億元，年增31.9%，營業利益率升至12.0%，較2024年增加2.1個百分點。上市櫃當中，製造業者計1,191家，占整體上市櫃公司67.8%，營收規模逾8成，其中又以資訊電子產業做為推動製造業營收成長的引擎。據統計，製造業上市櫃公司營收淨額22兆5,341億元，年增10.8%；營業利益2兆7,772億元，年增39.2%，營業利益率12.3%，主因各國推動AI基礎建設、雲端服務業者擴增資本支出，帶動伺服器、半導體需求擴張推升資訊電子產業營收；傳統產業營收成長動能則相對疲弱。而在非製造業方面，566家非製造業上市櫃公司2025營收規模占17.1%。非製造業上市櫃公司去年營收淨額4兆6,461億元，年增3.8%，其中批發及零售業2兆3,350億元，占整體非製造業營收淨額逾5成，年增5.5%，主因批發業者受惠新興科技應用快速擴展，挹注相關晶片及記憶體通路商營運動能。統計處表示，排名前50大公司營收占整體上市櫃公司逾7成，與2021年相比，占比上升1.9個百分點，年增11.9%，顯示大型企業成長動能較為強勁。