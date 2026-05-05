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▲寧寧穿著黑色絲質百褶禮，暗黑風驚豔全場。（圖／翻攝自IG@aespa_official）

被譽為「時尚界奧斯卡」的Met Gala在今（5）日於紐約大都會藝術博物館舉行，現場星光雲集，碧昂絲、妮可基嫚、大威廉絲等人都現身。而今年也同樣有許多K-POP偶像受邀，除了BLACKPINK首度在Met Gala齊聚外，aespa成員Karina、寧寧也都受邀出席。Karina身穿傳統韓服為靈感設計的白色禮服，像是仙女下凡。寧寧則是走暗黑風，穿著一襲黑色百褶禮服，搭配魅惑眼妝，直接驚豔全場。Karina與寧寧在今日受邀出席Met Gala，只見Karina身穿以傳統韓服為靈感設計的PRADA白色禮服，上面點綴著精緻的刺繡，外面再搭一件黑色披風，整個造型完美融合了傳統與現代。Karina當天還盤著頭髮現身，搭配乾淨清亮的妝容，散發出濃濃的典雅氣質，讓粉絲都忍不住大讚是仙女下凡。而剛成為GUCCI品牌大使的寧寧，則與Karina不同，以暗黑風登場。只見她穿著該品牌的黑色絲質百褶禮服，荷葉邊點綴的設計，讓她彷彿被花包圍。寧寧將整個髮型高高梳起，搭配充滿魅惑的眼妝，與黑色長尖指甲，讓她整個人看起來性感又充滿霸氣。除了兩人外，BLACKPINK也在當天登上Met Gala，Jennie穿上由Matthieu打造的香奈兒的禮服登場，禮服以15000片金屬亮片刺繡，閃爍著藍色光芒，讓她看起來像美人魚一般。Lisa佩戴寶格麗「伊甸園」系列高級珠寶，穿上中國設計師Robert Wun量身打造的訂製禮服，設計靈感呼應本屆主題「Costume Art」，做了兩隻假臂撐起白紗，四手造型展現強烈藝術感。今年三度出席的Rosé，以一套黑色禮服現身，腰間點綴的水晶巨鳥成為最大亮點，搭配標誌性金髮，整體造型散發高貴又疏離的氣場。Jisoo以一襲粉紫色亮片貼身禮服驚艷亮相，該套服裝由Jonathan Anderson為Dior操刀打造，整體以花卉為靈感，從服裝剪裁到頭飾細節皆呼應花朵元素，完美展現Jisoo的典雅美貌。