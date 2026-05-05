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台北市府近期爆出「老鼠之亂」，台北市長蔣萬安今（5）日下午親率9位局處首長親上火線說明精進對策。蔣萬安宣布，北市府將設置「鼠類偵防師」，若民眾有需要，可以到家裡進行各方面協助。蔣也同時宣布，將在最短時間內再次進行12行政區的全面清消，徹頭徹尾、一區一區，該清消都做一次，讓民眾安心。蔣萬安今下午4時召開記者會，表示今開這場記者會目的，是告訴市民市府整體作為是什麼，請大家不要恐慌，市府會全面防治、清消全方面跨局處面對老鼠問題，同時捍衛第一線公務員的專業與尊嚴，全力支持堅守崗位的同仁。蔣萬安說，北市府從年初開始進行全方位聯防阻斷，環保局串聯54個局處、在12個行政區執行環境巡檢、清潔消毒，以「不讓鼠來、鼠吃、鼠住」的環境管理作法優先，投藥滅鼠則是最後的必要手段。蔣萬安說，衛生局防疫調查確認沒有新增個案，持續進行公共衛生宣導，民政局透過里鄰體系深入宣導鼠類防治，維護後巷跟鄰里公園環境清潔；公園處處理植栽、必要時加強投藥補土夯實鼠洞；也請產業局市場處加強清潔，從三個面向著手，包括結構性物理阻隔，透過專案普查基礎設施確認物理阻隔，防止老鼠擴散；針對餐飲市場排水系統全面檢查，市場排水溝加裝細目不鏽鋼網等，另外，針對建物孔洞封堵，針對市場建物的管線、瓦斯管、電纜、租屋處，進行封堵；同時，也會加強攤販打烊後垃圾跟廚餘作為。蔣萬安說，會針對列管的攤集場攤販，加裝油脂截留器，要求市府官員接下來就違規攤集場針對廚餘跟垃圾加強取締跟查緝。對於專家提出大都更時代可能是鼠竄原因，都發局也將發佈，室內裝修跟危老建物拆除開工前跟施工期間，需定期提報「鼠患防治報告」。蔣萬安也宣布，將接續年初的大清消，在最短時間內全市府動員，12行政區的清消，徹頭徹尾、一區一區，該清消的都做一次，讓民眾安心。蔣萬安再宣布，市府推出「鼠類偵防師」民眾有任何需求，可以聯繫鼠類偵防師，到家裡進行各方面協助，另外也要再次強調跟告訴所有市民，不管老鼠多寡，就是全面滅鼠，今天也要藉這機會看到同仁防治鼠害的身影，像他們致敬，還給他們公道。蔣萬安另表示，包含上周衛福部長石崇良兩次說明「請大家安心、疫情沒有升溫趨勢」，今天疾管署長羅一鈞也再次表達漢他病毒個案沒有高於往年同期，民眾不用過度恐慌，昨天環境部也向徐世勳肯定「台北市環境衛生做得很好」。