寶瓶座η流星雨明（6）日凌晨爆發，輻射點約於凌晨1時30分從東方升起，雖然台灣各地降雨會延續到明天上午，不過明天入夜開始，只要避開月亮強光方向，還是有機會看寶瓶座η流星雨，活躍期將持續至5月28日。
🟡寶瓶座η流星雨是什麼？
寶瓶座η流星雨雖然不屬於「年度4大流星雨」之一，但它是以極快的飛行速度聞名，臺北天文館指出，寶瓶座η流星雨的母體是著名的「哈雷彗星」。
當地球穿越哈雷彗星遺留的軌道碎屑時，這些塵埃粒子高速衝入大氣層，形成一道道快速劃過天際的流星，據 NASA 資料，寶瓶座η流星雨的流星速度，可達每秒65.4公里，由於極高速，這些流星常會留下明亮的發光殘痕，可持續數秒之久。
🟡2026寶瓶座η流星雨出現日期、時間
寶瓶座η流星雨今年的極大期，將出現在台灣時間5月6日凌晨1時30分，下半夜至天亮前，會是最佳的觀賞時段，不過屆時月相是「虧凸月」，流星雨輻射點在地平線上期間會受到月光干擾。
此外，本次寶瓶座η流星雨的 ZHR 約為50，屬於年度中等強度的流星雨。「ZHR」就是「每小時天頂流星數」，也就是說，在理想觀測條件下，寶瓶座η流星雨每小時可見最大流星數量來到50，今年實際可見數量約每小時20至30顆。
🟡2026寶瓶座η流星雨天氣
氣象署預報員黃恩鴻提醒，今天東北季風稍減弱，北部、東北部及東部天氣仍稍涼；華南雲雨區東移，中部以北及東北部有短暫陣雨，北部及中部山區有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。
黃恩鴻說明，這波降雨預計持續到明天清晨，雨勢會影響流星雨觀看，特別是中部以北、東半部，越往南降雨影響越小，不過雲量仍偏多；明後天氣溫回升，各地多雲到晴，只剩東半部、恆春有局部短暫陣雨，午後山區也有一些局部短暫陣雨。
🟡寶瓶座η流星雨方位、觀賞技巧
台北天文館說明，寶瓶座η流星雨輻射點預計於5月6日凌晨1時30分升起，建議民眾「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，最後面向東方，基本上肉眼就能看見寶瓶座η流星雨的美貌。
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寶瓶座η流星雨雖然不屬於「年度4大流星雨」之一，但它是以極快的飛行速度聞名，臺北天文館指出，寶瓶座η流星雨的母體是著名的「哈雷彗星」。
當地球穿越哈雷彗星遺留的軌道碎屑時，這些塵埃粒子高速衝入大氣層，形成一道道快速劃過天際的流星，據 NASA 資料，寶瓶座η流星雨的流星速度，可達每秒65.4公里，由於極高速，這些流星常會留下明亮的發光殘痕，可持續數秒之久。
寶瓶座η流星雨今年的極大期，將出現在台灣時間5月6日凌晨1時30分，下半夜至天亮前，會是最佳的觀賞時段，不過屆時月相是「虧凸月」，流星雨輻射點在地平線上期間會受到月光干擾。
此外，本次寶瓶座η流星雨的 ZHR 約為50，屬於年度中等強度的流星雨。「ZHR」就是「每小時天頂流星數」，也就是說，在理想觀測條件下，寶瓶座η流星雨每小時可見最大流星數量來到50，今年實際可見數量約每小時20至30顆。
氣象署預報員黃恩鴻提醒，今天東北季風稍減弱，北部、東北部及東部天氣仍稍涼；華南雲雨區東移，中部以北及東北部有短暫陣雨，北部及中部山區有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。
黃恩鴻說明，這波降雨預計持續到明天清晨，雨勢會影響流星雨觀看，特別是中部以北、東半部，越往南降雨影響越小，不過雲量仍偏多；明後天氣溫回升，各地多雲到晴，只剩東半部、恆春有局部短暫陣雨，午後山區也有一些局部短暫陣雨。
🟡寶瓶座η流星雨方位、觀賞技巧
台北天文館說明，寶瓶座η流星雨輻射點預計於5月6日凌晨1時30分升起，建議民眾「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，最後面向東方，基本上肉眼就能看見寶瓶座η流星雨的美貌。