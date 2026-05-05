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蔡琴 不要告別 巡迴演唱會 [2026加演場]

時間：2026年9月12（六）、13日（日)）19:30

地點：台北國際會議中心

票價：5580/4280/3280/2580/2280/1680



售票資訊： 4/26（日）11:00 ibon售票系統全面啟售

69歲歌手蔡琴近日在中國草莓音樂節脫口「明年底打算告別歌壇」，消息一出讓粉絲不捨。提到封麥計畫，蔡琴今（5）日回應《NOWNEWS今日新聞》，坦言明年是歌唱生涯第48年，「其實想了許久，應該要在最好的情況下，和觀眾致謝與道別。」蔡琴提到，這次「不要告別」演唱會獲得廣大迴響，很多城市邀約不斷，但她卻遲遲未答應，僅為台灣破例返場，於9/12、9/13在台北國際會議中心（TICC）開唱，蔡琴透露原因說：「因為我是台灣培養出來的歌手！」蔡琴近日在中國音樂節壓軸演出時，無預警拋出震撼彈：「我已經決定到明年年底，蔡琴就告別歌壇了。」讓不少歌迷錯愕。今蔡琴吐露原因：「明年是我拿麥克風的第48年，其實想了許久，應該要在最好的情況下，和觀眾致謝與道別。」蔡琴提到距離上次的音樂節演出已相隔８年，難得見到歌迷很感動，於是告訴大家唱到明年底就告別歌壇，她說：「我不應該一聲不響，或在某場演唱會的最後一首歌才說這是我最後一場演唱會！這樣做我會自責太對不起觀眾。」認為應該要一場一場去唱、去告別，親自看到觀眾並說出深深的謝謝。這次「不要告別」演唱會獲得迴響，蔡琴提到很多城市邀約，也要求返場，但她都還没答應，9/12、9/13將在台北國際會議中心開唱，蔡琴直言「台灣例外，因為我是台灣培養出來的歌手。」▲蔡琴（如圖）「不要告別」演唱會獲得迴響，提到很多城市邀約，也要求返場，但她都還没答應。（圖／宜辰整合行銷提供）而明年底演唱會正式收官，被問到台灣有没有最後的返場？她表示就要看台灣觀眾的反應，「也要能排得出檔期啊，現在真的不確定。」台北場目前9/12的票已完售，9/13剩下零星座位，歌迷別錯過了！