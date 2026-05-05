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台中市議會今（5）日進行都發建設水利業務質詢，市議員王立任、黃守達、謝志忠、張玉嬿聯合質詢，指出台中市路燈認養數量近年大幅下滑，呼籲市府應效法他縣市，結合民俗節慶與創意行銷，將路燈打造為平安回家的「光明燈」，提升市民與企業的參與意願。議員王立任指出，民國111年台中路燈認養數尚有608盞，然而到了114年卻僅剩315盞，數量慘遭「腰斬」。他強調，隨著路燈陸續汰換為LED燈具，電費已明顯下降，市府應研議調降現行每年1,000元的認養費用，並參考鹿港鎮公所結合「文武廟光明燈」、苗栗市吸引企業認養（認養率逾58%）等成功案例，強化表揚機制。謝志忠議員則表示，他自102年起已五度針對此題質詢。他觀察到台中市路燈總數已從2019年的19萬盞增加至26萬盞，但民眾認養數卻逆勢下滑，顯示建設局的宣導機制嚴重不足。謝志忠分享，他自109年起便率先認養住家周邊三盞路燈，並特別挑選位於保康路、安康路與永康路的路燈，取其「永保安康」之意，以此拋磚引玉，呼籲市民共同守護社區安全。議員共同呼籲，建設局應跳脫傳統思維，以多元創意行銷認養業務，讓路燈不只是照明，更是照亮他人的公益象徵。此外，議員也提醒認養費用應落實「專款專用」，確保經費確實投入電費繳納、燈具維修或地方建設，讓愛心發揮最大效益。