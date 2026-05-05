國立成功大學醫學系一年級生楊承叡同學，去年曾深陷「最佳辯士」的備審資料爭議，一度遭到 5 所大學撤銷錄取資格。但他憑藉超強實力，在短短 35 天後靠著分科測驗成功考回成大醫學系。如今，這份將逆境轉化為底氣的韌性，讓他決定投入本屆成大學生會會長選戰，並在昨（4）日的政見發表辯論會上展現出亮眼表現，再度成為校園內外最受矚目的焦點人物。
陷爭議慘丟5校錄取名額！楊同學憑實力逆襲重返成大
回顧 2025 年的這場最佳辯士風波，楊同學當時以學測 74 級分的高分橫掃各校醫學系，卻在申請入學階段，被爆出學習歷程檔案中的「最佳辯士」獎項名稱與實際情況不符。風波延燒之下，包含陽明交大、北醫、中國醫等 5 所大學的醫學系接連撤銷了他的錄取資格。
面對如此巨大挫折，他並沒有因此喪志，反而在短短35天內重新振作準備分科測驗，最終憑藉自身強大的學歷又考上成大醫學系。這段谷底翻身的經歷，不僅證明了楊同學的學術實力，強大意志力也讓許多原本對他不諒解的網友因此被折服。
單槍匹馬上台辯論金句連發！楊同學展現大將之風
成為大學生之後，楊承叡投入了今年的成大學生會長選舉。在昨（4）日晚間舉行的學生會正副會長政見發表會與辯論會上，他以2號候選人身分，單槍匹馬站上辯論台，全場展現出極高的自信與論述能力。
發言階段，楊同學更是金句連發，他將學生權益比喻為「空氣」，平時同學們可能毫無感覺，但一旦遭到剝奪或消失，將會對學生產生巨大的影響，藉此強調學生會存在的必要性與沉重責任。
此外，楊同學也對學生會的角色定位提出了深刻的見解，直言「我們不是在選民意代表，而是在選行政代表」。他期盼學生會長應是在民意支持的基礎下，具備強大執行力與推動政策能力的角色，並試圖透過這些論述，引導選民重新思考校園自治的核心價值。
辯論會另一組1號候選人在辯論中的表現同樣穩健，雙方皆將焦點放在學生會的制度運作與權益爭取上，並未將對手過去的爭議作為攻擊主軸，純粹聚焦在學生福祉上的乾淨選戰風格，也成為近年台灣少見的風景。
而在台下聽雙方政見的學生選民們，也紛紛在社群上大讚「楊辯士的口才真的很好欸」、「被圈粉」、「建議補給他一個最佳辯士」。
🟡成大學生會第 34 屆選舉重要日程
4/30 (四)：發布選舉公報
5/04 (一)：政見發表會與辯論會
5/06 - 5/08 (五)：正式線上投票
5/08 (五)：公布選舉結果
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回顧 2025 年的這場最佳辯士風波，楊同學當時以學測 74 級分的高分橫掃各校醫學系，卻在申請入學階段，被爆出學習歷程檔案中的「最佳辯士」獎項名稱與實際情況不符。風波延燒之下，包含陽明交大、北醫、中國醫等 5 所大學的醫學系接連撤銷了他的錄取資格。
面對如此巨大挫折，他並沒有因此喪志，反而在短短35天內重新振作準備分科測驗，最終憑藉自身強大的學歷又考上成大醫學系。這段谷底翻身的經歷，不僅證明了楊同學的學術實力，強大意志力也讓許多原本對他不諒解的網友因此被折服。
成為大學生之後，楊承叡投入了今年的成大學生會長選舉。在昨（4）日晚間舉行的學生會正副會長政見發表會與辯論會上，他以2號候選人身分，單槍匹馬站上辯論台，全場展現出極高的自信與論述能力。
發言階段，楊同學更是金句連發，他將學生權益比喻為「空氣」，平時同學們可能毫無感覺，但一旦遭到剝奪或消失，將會對學生產生巨大的影響，藉此強調學生會存在的必要性與沉重責任。
此外，楊同學也對學生會的角色定位提出了深刻的見解，直言「我們不是在選民意代表，而是在選行政代表」。他期盼學生會長應是在民意支持的基礎下，具備強大執行力與推動政策能力的角色，並試圖透過這些論述，引導選民重新思考校園自治的核心價值。
而在台下聽雙方政見的學生選民們，也紛紛在社群上大讚「楊辯士的口才真的很好欸」、「被圈粉」、「建議補給他一個最佳辯士」。
🟡成大學生會第 34 屆選舉重要日程
4/30 (四)：發布選舉公報
5/04 (一)：政見發表會與辯論會
5/06 - 5/08 (五)：正式線上投票
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