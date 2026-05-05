我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許多人換購新車時開始會選擇電動機車，花費相對穩定的電動車，變成民眾計算日常開銷的重要關鍵。（圖/NOWNEWS資料照）

▲媒體報導對比油、電車，電車明顯花費更穩（圖/擷取自東森新聞)

▲受到國際局勢的影響，近期油價大漲，讓大家荷包都受到影響。（圖/NOWNEWS資料照）

國際局勢亂糟糟，直接衝擊到近期油價大漲，讓大家荷包都苦不堪言！加上4 月還有牌照稅壓力，以及進入的 5 月報稅季，民眾除了要面對年度所得稅申報，還要留意每天通勤開銷急速飆升，讓不少上班族、小資族，甚至是外送員等，都直呼「很有壓力」。也因此有不少民眾看準電車趨勢，就是希望這波油價飆漲下，「生活開支」不會跟著水漲船高！騎電動車的外送員直言：「油價上漲完全沒有影響。」近期國內油價每漲一元，對於油車車主就很有感，尤其是用車成本高的通勤族或是外送員等，油價的波動帶來太多不確定性，也因此花費相對穩定的電動車，變成民眾計算日常開銷的重要關鍵。根據媒體報導，台灣電動車也越來越受消費者歡迎，用車頻率極高的外送員舉例，他過去每個月都騎超過1000公里，換電動車之後因為是固定月費，成本穩定，油價怎麼漲對他都沒有太大影響，不會外送成本暴增。甚至台灣電動車還有稅制優惠，牌照稅免徵政策延長到2030年12月31日，明顯相較於燃油車，又能幫助民眾荷包再省一筆！「報稅季、牌照稅、油價飆升」等三大荷包支出增加，對通勤族、小資族等壓力連擊，不少民眾都嘆：「薪水都拿去繳稅和加油了！」，大家最在意的就是「怎麼省」和「怎麼讓花費更穩定、控制日常支出」，在這波稅制優惠以及電車抗漲的雙重優勢下，聰明選擇交通工具成為民眾的重要考量！