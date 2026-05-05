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總統賴清德原訂上月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料專機上因中國施壓，三島國取消飛航許可，如今搭乘史瓦帝尼國王專機往返台灣，堪稱彈性外交極致展現。對此立委郭國文表示，這此能夠成功突圍中共封鎖，就是來自於與友邦的合作，凸顯中共自以為事的打壓，事實上造就出的是，強化台史友誼的機會。總統賴清德透過搭乘史瓦帝尼國王專機往返台灣，今日上午順利返台，將彈性外交發揮極致。對此郭國文說，這次能夠成功突圍中共封鎖，來自於和友邦的合作，凸顯中共自以為事的打壓，事實上造就出的是，強化台史友誼的機會。郭國文表示，從總統蔡英文上任以來，中共透過利誘威嚇不斷挖角台灣邦交國，但史瓦帝尼自始至終都與台灣站在一起，尤其這次賴總統突破中共的阻饒，依舊成功赴史瓦帝尼，凸顯58年友情的堅固。郭國文認為，這次中共透過飛安杯葛台灣總統出訪，大家也看到國際上，許多國家譴責中共指揮塞席爾、模里西斯和馬達加斯加影響飛行安全，杯葛台灣自由旅行的惡霸行為，形同國際間，大家更團結力挺台灣捍衛自己的權利。