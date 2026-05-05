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晶圓代工廠世界先進（5347）今（5）日召開線上法人說明會，公布2026年第一季營運成果。首季合併營收為125.32億元，季減0.5%、年增約4.9%；晶圓出貨量達64.2萬片，季增3%；毛利率29.3%，較上季提升1.8個百分點；歸屬母公司淨利22.46億元，季增28.5%，每股稅後盈餘1.18元。公司指出，隨著年末庫存調整結束，客戶需求逐步回穩，帶動出貨量成長，但因產品平均銷售單價（ASP）季減約4%，使整體營收略呈季減。不過，在成本結構改善與營運效率提升下，毛利率明顯回升，整體表現符合公司先前財測預期。展望第二季，總經理尉濟時表示，在季節性需求及客戶庫存回補帶動下，目前訂單能見度已達4個月，預期晶圓出貨量將季增11%至13%，產能利用率也將由第一季約80%，提升至85%至90%。產品平均售價方面，隨著與客戶進行價格調整，預估將季增2%至4%，帶動毛利率回升至31%至33%。產品與應用方面，尉濟時指出，第二季0.25微米製程需求明顯增加，主要動能來自AI伺服器、智慧型手機電源管理晶片，以及穿戴裝置中的微機電（MEMS）應用。此外，公司目前細線寬產能已全數滿載，對今年整體產能利用率與營運表現維持樂觀看法，全年營收成長有望優於產業平均14%至16%的水準。AI業務方面，世界先進全球業務及規劃副總經理陳姿鈞表示，去年AI相關營收占比仍為個位數，今年在需求帶動下可望倍數成長，占比將突破雙位數，並預期成長動能可延續至2027年。在資本支出與產能布局上，世界先進持續推進新加坡12吋晶圓廠計畫。該廠由公司與恩智浦合資成立VSMC，預計2027年量產，2029年月產能約達4.4萬片。公司預估2026年資本支出維持高檔，約600億至700億元，其中約85%用於新加坡新廠建置，其餘用於既有8吋產線維護與優化。股利政策方面，董事長方略表示，至2029年，公司每股現金股利可望維持約4.5元水準。整體而言，隨著需求回溫、價格調整效益顯現，以及AI應用持續擴大，世界先進看好第二季營運動能明顯轉強，全年表現可望優於產業平均。