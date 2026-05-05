泰國內閣今（5）日批准了1項4000億泰銖（約台幣3860億元）的緊急借款計劃，以紓解中東戰火帶來的生活成本壓力並支持降低能源價格的措施，這是泰國近年來最大的借款計劃之一，僅次於1997年亞洲金融風暴以及新冠疫情期間的緊急借款。
根據《曼谷郵報》報導，財政部長埃克尼蒂（Ekniti Nitithanprapas）在內閣會議後表示，由於能源價格上漲將影響所有人，因此有必要進行這筆借款。此次核准的金額比官員先前討論的數字縮減了1000億泰銖，其中一半資金將用於協助弱勢族群，另一半則用來支持從化石燃料轉型至再生能源的補貼。
埃克尼蒂強調，「我們必須幫助弱勢族群」，並承諾政府將努力降低生活成本，同時推動潔淨能源的使用。所有借款都將在泰國國內籌措，相關法令預計於下週提交國會審議。
這筆資金將在6月至9月期間動用，並透過「泰國人幫助泰國人」（Thais Helps Thais）計畫，向超過2000萬名低收入民眾提供補助，以減輕其生活負擔。
泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）強調，該貸款是推動國家前進、防止經濟衰退的工具，「我們將共同度過這場危機」。埃克尼蒂表示，截至3月，泰國公共債務占GDP比重為66.4％，低於70％的上限，再加上這輪借款也不會突破上限。
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埃克尼蒂強調，「我們必須幫助弱勢族群」，並承諾政府將努力降低生活成本，同時推動潔淨能源的使用。所有借款都將在泰國國內籌措，相關法令預計於下週提交國會審議。
這筆資金將在6月至9月期間動用，並透過「泰國人幫助泰國人」（Thais Helps Thais）計畫，向超過2000萬名低收入民眾提供補助，以減輕其生活負擔。
泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）強調，該貸款是推動國家前進、防止經濟衰退的工具，「我們將共同度過這場危機」。埃克尼蒂表示，截至3月，泰國公共債務占GDP比重為66.4％，低於70％的上限，再加上這輪借款也不會突破上限。