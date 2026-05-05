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台中市和平區哈崙台（十文溪）部落期盼已久的活動中心建設案，至今仍深陷行政審議泥淖。市議員朱元宏今（5）日於議會質詢中，針對「哈崙台部落活動中心都市計畫變更案」進度牛步質疑指出，該案自民國 110年提出至今已逾 4 年，部落居民對於公共空間的期待已逐漸轉為失望，呼籲市府應展現積極態度，加速推動行政程序，別讓部落的文化未來在公文中虛耗。朱元宏表示，哈崙台部落活動中心不僅是一座硬體建築，更是部落族人聚會、文化祭儀傳承及社區凝聚的重要場域。對於泰雅族部落而言，一個穩定的公共空間關乎到長照據點、部落教室及各項傳統規範的推動。他強調，該案歷經多次地方現勘與說明會，部落內部早已凝聚高度共識，然而計畫送交中央審議後，卻因行政往返導致進度停滯，對基層民意無疑是沉重打擊。朱元宏進一步指出，「部落的發展不應被長期卡在繁瑣的行政程序中」目前案件卡在內政部都委會的審核意見，市府不應僅止於「被動等待」。他建議都發局應成立專案小組，持續強化與中央單位的溝通協調，針對審查疑義主動出擊，同時必須建立透明的資訊平台，向部落族人清楚說明後續流程與預計時程，確保民眾的知情權，消除不安感。