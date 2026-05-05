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母親節別再送蛋糕、鮮花了！12星座媽媽最想收禮物公開

📍牡羊座媽媽：健康相關的器材

▲小孟老師建議，倘若是牡羊座媽媽，適合健康相關的器材。比方說：按摩椅、護眼罩，以及健康食品相關。（圖／桃園機場臉書）

📍處女座媽媽：電子用品關於自動清潔

📍雙子座媽媽：美的物品並且隨時能使用到

📍金牛座媽媽：與媽媽享受圍爐

▲金牛座很務實也很喜歡跟朋友一起吃喝玩樂，同時也容易活在回憶裡。所以你的媽媽若為金牛座，小孟老師建議與媽媽享受圍爐的感覺。（示意圖／取自unsplash）

📍魔羯座媽媽：現金禮券購買自己想要的禮物

▲魔羯座媽媽近期相當愛錢也很想要省錢，建議可以挑選現金禮券或保值商品當禮物。（圖／記者朱永強攝）

📍射手座媽媽：紅酒、異國商品、XO

📍巨蟹座媽媽：禮券與兌換券

📍獅子座媽媽：亮麗時髦皮衣或包包

▲獅子座今年魅力大開會特別愛漂亮，也會越來越愛打扮，建議可以贈送時髦皮衣或是包包當作禮物。（示意圖／取自pixabay）

📍天秤座媽媽：親自製作手工物品

📍水瓶座媽媽：可愛與休閒類的物品

▲你的媽媽若為水瓶座，小孟老師建議，可購買一條時尚別緻的手鏈或耳環，花香類的香水組合等。（圖／取自pixabay）

📍天蠍座媽媽：有吸引力或者魅力的物品

📍雙魚座媽媽：喜愛獨特有品味的物品

▲若是雙魚座媽媽，建議可購買異國商品、典雅造型藝術品或玉鐲、羊毛圍巾等當作母親節禮物。（圖／取自pixabay）

2026母親節將於本周日（10日）到來，每年母親節禮物總是讓人十分苦惱，多數人毫無頭緒只會送蛋糕、鮮花等。近期命理專家小孟老師公布一份「12星座媽媽送禮清單」，其中魔羯座、巨蠍座最愛現金或禮券，獅子座則愛時髦包包，務實的金牛座則最想與親友聚餐玩樂，有了這份清單推薦，能讓今年母親節禮物有更多花樣。牡羊座媽媽近期健康較差，容易筋骨痠痛或者眼壓較高，小孟老師建議，倘若你的媽媽是牡羊座，適合健康相關的器材當作禮物，比如按摩椅、護眼罩或健康食品相關。處女座對於自己要求很高，非常愛面子，也很重視外在給人乾淨、亮麗的形象。此外，處女座媽媽在居家生活中非常愛乾淨，只要是開始規劃整理就一定要打掃地相當乾淨，沒有留下任何汙垢。所以你的媽媽為處女座，適合送有關自動清潔方面的電子用品。如自動洗與烘碗機、洗脫烘洗衣機、自動除水拖把等。雙子座比較喜愛欣賞美的物品，並且要隨時都能使用到。所以你的媽媽若為雙子座，建議可送衣服、鞋子、保養品以及亮麗配件服飾，都能讓媽媽感受到你的誠意。金牛座很務實，也很喜歡跟朋友一起吃喝玩樂，同時容易活在回憶裡。所以你的媽媽若為金牛座，建議你與媽媽享受圍爐的感覺。也適合購買媽媽喜愛的食材下廚做羹湯，或者到溫馨的餐廳大快朵頤一番。此外，小孟老師也建議，可以拿一張與媽媽的親密照片並裝上精緻框架，一定能打動媽媽芳心。魔羯座媽媽近期相當愛錢也很想要省錢，小孟老師分析其性格方面，她比較喜愛自己購買想要的禮物，所以見錢眼開的魔羯座媽媽，不如買幾張現金禮券給他，相信魔羯媽媽一定會很高興。倘若你不想送現金禮券，可以改買些保值商品給媽媽，如鑽石戒指、K金項鍊、黃金首飾等。如此一來，媽媽必定能感受到你的誠意而痛哭流涕。射手座愛交朋友，也對周圍的人都很大方，亦喜愛邀三五好友來家裡聚一聚。正因如此，你的媽媽若為射手座，她喜好特別大方的物品，如紅酒、異國商品、XO對他們來說最好。因為當射手座媽媽的朋友來拜訪她時，她能拿出你送的禮品來款待她的朋友，順道還會說是你送的，肯定讓媽媽更有面子。而射手座媽媽也喜好款待朋友來家坐坐，建議可購買現代化家具用品、時尚擺飾用品、卦畫等，讓媽媽的朋友進入家中眼睛為之一亮，說是你大手筆購買的，鐵定讓媽媽受人稱讚。巨蟹座比較強勢，也會喜愛自己想要的禮品，若你送的不合媽媽心意，表面上媽媽不會說什麼，但其實媽媽內心裡會覺得你浪費錢。正因如此，小孟老師建議，可以送禮券與兌換券讓媽媽更開心。若你手邊沒有商品券可以購買，不如帶媽媽逛街，順道問她喜歡什麼直接買給她，會比你想半天還要好。獅子座今年魅力大開會特別愛漂亮，也會越來越愛打扮。獅子座媽媽在性格方面喜歡華麗與自然混搭，同時也喜歡被人誇讚。你的媽媽若為獅子座，建議你可購買一個亮麗時髦皮衣或包包、名牌精緻戒指、精緻背包、流線輕巧毛衣以亮麗奪目色彩為佳，讓媽媽過了母親節之後，參加親友的婚禮能夠更加體面奪目。天秤座媽媽喜愛手工物品，越是小孩親自製作越能打動她，建議可以親自動手做些禮物，或者找人縫製特別的衣服與襯衫，讓天秤媽媽感受到你愛得澎湃。若時間足夠或者想讓媽媽感動，不妨自己做一張記錄媽媽從小照顧你的光碟或影片，倘若你沒時間，也可挑選一個咖啡壺貼上你與媽媽兩人的照片，或者找人縫紉一件純羊毛的外套繡上你跟媽媽的名字。若你還想要更別出心裁一點，也能印上你與媽媽大頭照的茶杯組，但杯子必須色彩鮮明，圖案精美。如此一來將可與媽媽渡過一個難忘的母親節。水瓶座在性格上是純真之中帶有強烈赤子之心，她們的鬼點子又多又有趣，通常不喜愛俗套又不靠譜的物品，大多偏好可愛與休閒類的物品。正因如此，你的媽媽若為水瓶座，建議可購買一條時尚別緻的手鏈或耳環，花香類的香水組合等，都能討水瓶媽媽開心。若想更別出心裁一點小孟老師建議你，可購買一件潮流條紋連身裙，讓你的媽媽New一下。天蠍座近期人際關係將會出現與人情緒波動。建議可購買一些有吸引力或者魅力的物品，來增加媽媽的桃花與人際運勢。比方說成熟魅力的名牌胸針、一個閃閃發亮的魅力女性K金戒指等。若想要再別出心裁一點，可購買一件絲質的柔軟衣服、一瓶獨特味道又能綻放出甜美香氛的香水，都能讓媽媽雀躍不已。雙魚媽媽能擁有體貼和善解人意的細膩心思，也喜愛獨特有品味的物品，海王星在下半年逐漸加強，代表雙魚包容力超強、體貼度百分百，若你的媽媽是雙魚座，你們的情感鐵定更加濃密。小孟老師建議，可購買異國商品或者典雅造型的藝術品，還有一個咖啡色或深黃色皮製包包，讓媽媽能提起來充滿無窮魅力與自信。倘若想要在別出心裁一點，購買有質感的玉鐲或者柔軟羊毛圍巾、活潑色調的手套、潮流不落俗套的斜背包包等。都能擄獲媽媽的心，並且慰勞媽媽一整年辛苦的付出。