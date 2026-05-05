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根據金管會統計，2025年度國人非現金支付表現強勁，交易筆數約87.27億筆、年增5.06%，整體非現金支付交易金額則達到8.74兆元，年增率5.3%，而超市與便利商店更屬於高頻次的行動支付消費場景。國泰世華銀行今（5）日宣布，聯手全聯集團及全家便利商店，啟動跨業點數生態圈策略合作，首創「小樹點（信用卡）即時折抵服務」直接內嵌於全支付、「全家」My FamiPay、全盈+PAY等支付工具中，打造跨平台、即時折抵的點數應用新模式。國泰世華銀行強調，透過這次與全支付、全家My FamiPay、全盈+PAY的合作，讓小樹點不只可以應用在全家便利商店與全聯共計近6000家的實體門市，亦能讓3個支付平台的使用者，都可以享受到更多的優惠與便利，真正實現「即時使用、即時有感」的全新消費模式，也象徵銀行點數生態圈首度邁入「跨平台即時折抵」的新階段。國泰世華銀行副總經理梁明喬指出，小樹點包括信用卡及生活每年合計發行規模高達100億點，等值新台幣100億元。這次攜手支付業者，首創「跨平台小樹點即時消費折抵功能」，旨在透過小樹點（信用卡）的累積與兌換機制，串聯跨平台的消費場景，強化點數在日常的「即用性」，給用戶更有感的點數應用體驗。梁明喬強調，藉由小樹點在不同行動支付平台間的即時折抵使用，不僅能提升國泰世華信用卡友的點數使用率，亦有助提高行動支付夥伴的用戶活躍度，實現用戶、合作夥伴及商家多方共贏的綜效。國泰世華銀行說明，卡友在全支付App內綁定任一國泰世華信用卡，並同意啟用即時消費折抵功能後，即可透過全支付App即時查詢帳戶內的小樹點，並於交易當下即時折抵消費款項，至今年12月31日前，單筆消費最高可折抵100%且無金額上限；「全家」My FamiPay與全盈+PAY則預計於5月跟進上線此功能。此外，國泰世華卡友也可選擇將小樹點兌換為國泰金控集團內統一使用的小樹點，讓所持點數透過「國泰Ｘ小樹點生態圈」於投保、投資及電商購物等應用場景中使用。