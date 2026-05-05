我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唯數娛樂董事長兼創辦人許書綺，延續遊戲經驗打造人力媒合平台Worky App的機制與服務流。（圖／Worky提供）

▲Worky 創辦人許書綺和倪子鈞希望：更多人能快樂且彈性的工作。（圖／Worky提供）

▲Worky大學生推薦找打工用Worky App，介面直覺，利用空擋賺錢超香。（圖／Worky提供）

▲Worky平台「假日雙倍薪資」勞動節時薪達440元起。（圖／Worky提供）

勞動節將至，主計總處日前發布2025年人力運用調查，顯示非典型就業（部分工時、臨時性與人力派遣）占全體就業人數6.86%，其中部分工時占比達3.81%（約44.3萬人），呈現逐年攀升趨勢。整體數據反映勞動市場表面穩定，但台灣超短期工作媒合平台 Worky 觀察到，勞動型態正在出現結構性轉變，一方面有正職者開始透過兼職增加收入；另一方面，也有一群沒有固定雇主，卻維持接近全職工時與收入的勞工正默默增加。Worky 主打「短期、彈性、即時」工作媒合，透過雙向評價機制取代履歷，提升媒合效率與信任基礎。平台成立 18 個月已累積 27 萬次下載。勞動節前，Worky 提出2025 至2026 第一季平台數據分析，觀察當前勞動市場的四大關鍵趨勢。在通膨壓力與AI導入下，企業營運成本持續上升，以正職人員為例，若包含勞健保與福利支出，單人一年平均人事成本至少達 60 萬元。在成本與效率考量，企業逐漸將重複性高或技術門檻較低的工作，轉為兼職或任務導向配置。Worky 觀察，此趨勢在餐飲業、批發零售業、展場活動、倉儲物流及旅宿業最為明顯。企業用人策略，正從固定轉向依需求彈性配置，反映勞動市場雇傭關係結構正在改變。Worky 資料顯示，平台已有 24 萬名打工者下載，其中月工作時數 100 小時以上的「高黏著勞工」，2025年占比為 2.5 %，至 2026 年第一季提升至 3.6 %，每月平均完工時數為 148 小時，第一季平均月薪達 31,325 元，工時更短但薪資已超越基本工資 29,500 元。這代表，一群沒有固定僱傭關係的勞工，實際上正以接近全職的方式工作與生活。Worky 創辦人許書綺指出：「彈性工作不再只是補貼收入，而是逐漸成為主收入來源之一。」她進一步分享，2025 年平台的「打工冠軍」是一名男性使用者，年收薪資 43 萬，加上平台發給獎金 24 萬，總收入接近 67 萬元，每月平均工時 167 小時，平均月收入約 55,800 元，甚至高於許多上班族，顯示只要穩定投入，彈性工作同樣具備收入累積能力。農曆年後離職潮尚未消化，今年勞動節適逢三天連假，服務業與觀光產業人力需求再度升溫，形成「缺工」與「人力流動」並存的壓力。Worky 觀察，勞動節前平台職缺需求明顯高於平日，部分熱門職缺甚至祭出「假日雙倍薪資」，時薪上看440 元，並可在短時間內完成媒合，企業用人節奏，從過往必須提早兩三個月前招募，轉為「即時補位」。目前已有約 25% 的業者，將彈性人力納入日常營運配置，不再只是短期替代方案，成為面對來客波動與營運不確定性的常態策略。Worky 指出，當市場需求變得即時且不可預測，傳統招聘流程已難以因應，彈性人力正從補位角色，轉變為支撐營運的重要基礎。人口結構改變，台灣已從2026年正式邁入超高齡社會，「上有老、下有小」的三明治壯年族群壓力持續加重，單一收入已難支撐家庭，也進一步推動彈性工作需求。Worky 觀察，女性正逐漸成為彈性勞動市場的主要力量。從用戶結構看，20 至 29 歲族群占比 47.8 %，整體使用者女性占比達 63 %，明顯高於男性 37 %。Worky 分析，女性在工作選擇上更重視工作環境與時間彈性，相較需在外奔波的外送工作，平台以室內、短時為主的工作內容，更符合女性需求。從不同年齡層看，30 至 34 歲女性平均每月透過平台月收入約 4,500 元，多為育兒階段的年輕母親；60 歲以上女性平均月收入約 5,800 元，則多為子女成年後利用空閒賺補貼，顯示彈性工作已成為女性在不同人生階段，維持經濟自主的工具。此外，Worky 採用身份證與薪資帳戶雙重驗證機制，提升平台安全性，也成為吸引女性使用的重要因素之一。許書綺指出，打造安心且具彈性的工作環境，不僅回應女性勞動需求，也是平台的重要責任。主計處數據顯示，非典型工作者中僅 8.4 % 希望轉為正職，意味著超過九成勞工可接受或選擇不同於傳統的工作型態，固定上下班、單一雇主的工作模式，對部分族群而言吸引力正在下降。Worky 認為，台灣勞動市場正從「是否就業」的問題，轉向「如何工作」的選擇，企業端透過彈性人力提升效率，勞工端則以多元接案建立收入來源，雙方正在共同重塑新的勞動關係。在這樣的變化下，能快速媒合、即刻上工的彈性人力平台，已逐漸成為企業與勞工不可或缺的基礎工具，也成為觀察未來勞動市場的重要窗口。Worky 是台灣最具創新動能的 AI 智能人力媒合平台，致力於透過科技重塑零工經濟的運作模式。自2024 年 9 月上線以來，憑藉精準的媒合技術與友善的使用者體驗，深受年輕世代信賴，全台 App下載量已突破 27 萬人次。Worky 致力於解決當前勞動市場中「缺工」與「求職效率低落」的雙重問題。傳統求職流程，履歷與面試往往是主要篩選機制，但在數位化與 AI 工具普及時代，履歷的真實性與參考價值逐漸降低，企業招募時間與錯用成本同步提高。Worky 以此痛點為出發，重新設計人與工作的連結方式，讓「實際工作表現」取代「紙上履歷」，成為評估人才的主要依據。Worky承接現代勞動市場中逐漸增加的「非典型工作需求」。隨著 Z 世代與斜槓族群崛起，工作型態正由固定雇傭轉向彈性與多元收入來源，Worky 所提供的「AI 智能媒合」、「雙向評價信用累積」、「不須面試與履歷」，在新型態勞動市場中具備關鍵角色。更多資訊請見 Worky 官網：