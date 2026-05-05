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被譽為時尚界最高殿堂的「Met Gala」於台灣時間今（6）日清晨隆重開幕，韓國天團BLACKPINK 4名成員都盛裝出席，其中Jisoo是首度參與盛會。更讓人驚喜的是，即便身旁沒有英文流利的成員們，她在受訪時也能自己全程用英語應對，讓粉絲對於她的轉變感到很欣慰，直呼：「離開YG後終於有機會、不用當花瓶！」過去在BLACKPINK的歐美活動中，英文沒有其他3人流利的Jisoo，總是選擇低調站在一旁看著隊友們侃侃而談，但這次她在沒有隊友與翻譯的協助下，獨自大方接受全程英文訪問。儘管神情流露著首次參加的興奮與些微緊張，她仍流暢地介紹禮服細節，並提及造型準備耗時約四至五小時。當被問到此刻的心情時，她真誠地表示：「我很想見到人在現場的隊友們，這真的讓人很興奮。」除了分享初體驗的喜悅，Jisoo在訪談中也展現出過人的親和力與機智。當主持人詢問除了團員外還想見到誰時，她隨即甜笑回應：「就是妳們兩位」，靈活的臨場反應與得體的應對，讓現場氣氛相當融洽。事實上，BLACKPINK 4位成員中，包括在紐西蘭留學過的Jennie、韓澳雙國籍的Rosé、泰國人Lisa的英文都非常流利，過去每當在歐美活動時，唯獨Jisoo只能在旁邊尬笑，雖然她自己說過因為成員們英文都太好，自己沒有學習的必要，但粉絲們還是會希望能看到她能更多表現機會。如今Jisoo在成立個人經紀公司後，也終於掌握了事業主導權。粉絲心疼指出，過去在舊東家YG娛樂旗下時，公司似乎未曾替不擅長英文的她準備合適的訪談內容，導致她常在隊友旁尬笑。看著她能為自己不擅長的領域提前準備，展現出自信的一面，令許多粉絲感到既驕傲又欣慰。