盜刷別人信用卡竟然敢退稅！日前一名台灣遊客詹小姐飛往韓國首爾旅遊，卻不慎在途中遺失信用卡。令人吃驚的是，這張卡片竟被同樣來自台灣的女性遊客撿走，對方不僅沒有歸還，還大膽地在服飾店盜刷了近 8000 元。更誇張的是，這名女子結帳時竟拿出自己的護照辦理退稅，隨後便將信用卡隨意丟棄在韓國街頭。但這張的卡片不久又被另一位好心的台灣男遊客撿到，才讓這起離譜的跨國盜刷案浮出水面。
一波三折韓國盜刷記！好心人撿意外揭開案情
一名台灣男子5月2日韓國首爾旅遊，在宏大逛街時看到一張來由台灣某銀行發行的信用卡掉在攤販旁邊，於是撿起拍下照片並於社群平台Threads發文尋找失主。不久後真的找到了卡片的持有人詹小姐，但查看消費紀錄發現，早在好心男撿到信用卡時，就已經有其他人拿去盜刷買衣服了！
詹小姐隨即聯繫了遭盜刷的服飾店「弘大 EPT」。店家得知情況後非常熱心，立刻提供了當時的監視器畫面與完整的消費紀錄。
然而，當詹小姐帶著這些證據前往韓國警局報案時，卻四處碰壁。當地警方以「台灣人犯案、刷台灣卡，無法開立證明」為由，不僅拒絕立案、不受理，也不願開立任何證明，要求她回台灣再處理。
監視器畫面成鐵證！苦主怒發文喊話出面
面對韓國警方的冷處理，氣憤的詹小姐決定在網路上公開監視器畫面，並向這名盜刷者嚴正喊話。她警告這名手上戴著藍色大腸髮圈、頭戴黑帽的長髮女子，由於結帳時沒有戴口罩，監視器已經將她的容貌拍得一清二楚。詹小姐先前也向盜刷者喊話，在她回台灣報案之前最好主動出面負責。
目前，詹小姐已經帶著店家提供的監視器畫面，回到台灣完成報案程序。不過她也無奈坦言，在韓國警方不願協助處理的情況下，台灣警方跨海調閱資料的難度極高，最壞的結局可能只能自認倒楣。透過這次慘痛的經驗，她也特別提醒所有計畫出國的民眾，出門在外務必隨時留意隨身的重要物品，以免因為一時疏忽而破壞了整趟旅遊的好心情。
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一名台灣男子5月2日韓國首爾旅遊，在宏大逛街時看到一張來由台灣某銀行發行的信用卡掉在攤販旁邊，於是撿起拍下照片並於社群平台Threads發文尋找失主。不久後真的找到了卡片的持有人詹小姐，但查看消費紀錄發現，早在好心男撿到信用卡時，就已經有其他人拿去盜刷買衣服了！
詹小姐隨即聯繫了遭盜刷的服飾店「弘大 EPT」。店家得知情況後非常熱心，立刻提供了當時的監視器畫面與完整的消費紀錄。
然而，當詹小姐帶著這些證據前往韓國警局報案時，卻四處碰壁。當地警方以「台灣人犯案、刷台灣卡，無法開立證明」為由，不僅拒絕立案、不受理，也不願開立任何證明，要求她回台灣再處理。
面對韓國警方的冷處理，氣憤的詹小姐決定在網路上公開監視器畫面，並向這名盜刷者嚴正喊話。她警告這名手上戴著藍色大腸髮圈、頭戴黑帽的長髮女子，由於結帳時沒有戴口罩，監視器已經將她的容貌拍得一清二楚。詹小姐先前也向盜刷者喊話，在她回台灣報案之前最好主動出面負責。
目前，詹小姐已經帶著店家提供的監視器畫面，回到台灣完成報案程序。不過她也無奈坦言，在韓國警方不願協助處理的情況下，台灣警方跨海調閱資料的難度極高，最壞的結局可能只能自認倒楣。透過這次慘痛的經驗，她也特別提醒所有計畫出國的民眾，出門在外務必隨時留意隨身的重要物品，以免因為一時疏忽而破壞了整趟旅遊的好心情。