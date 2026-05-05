我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宛宛兒跟粉絲分享，她已經和男友分手半年了，而且是和平分手。（圖／翻攝自宛宛兒臉書）

以辛辣直率風格走紅的百萬網紅宛宛兒，今（5）日無預警在社群平台投下震撼彈，正式宣布與交往7年的男友分道揚鑣，過去男友還曾陪她去凍卵。宛宛兒透露，其實兩人已經悄悄恢復單身長達半年，消息一出讓大批長期關注兩人的粉絲感到相當錯愕與不捨。宛宛兒在發文中語氣坦然，她直言：「好像還很多人不知道，我單身，單身半年了。」對於外界最關心的分手原因，她也絲毫沒有避諱地解釋：「為什麼要分？現在的我們不適合在一起，未來不一定，先分開肯定對彼此都好。」雖然7年情斷，但雙方並未交惡，宛宛兒強調兩人是和平分手，且目前與前男友仍偶爾維持聯繫，互動友好。她坦言，分開是為了給彼此更好的空間，面對感情宛宛兒理性且從容的態度，十分成熟。今年33歲的宛宛兒，最早是以拍攝搞笑影片在網路上竄紅，大膽、絲毫不在乎形象的自然作風，讓她在粉絲專頁累積了百萬人氣，更是各大綜藝節目的常客。她與男友交往多年，感情穩定且大方放閃，男方過去甚至曾貼心陪同她進行凍卵手術，兩人一度被外界視為論及婚嫁的模範情侶，如今證實分手，讓不少網友感嘆可惜了這段情。不過，宛宛兒在單身的這半年間，依然在主持與社群經營表現依舊亮眼。在正式公開單身消息後，留言區立刻湧入大量粉絲打氣：「如果有緣地球走一圏還是會再重逢」、「單身追起來」、「蛤？一直以為在一起。祝福你要天天開心哦」、「先為自己而活！加油！幸福還再等著妳」。