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有民眾買對號座車位，結果車廂內卻站滿了購買自由座車票的乘客，人數太多非常擁擠，讓坐在走道側的民眾根本空間被限縮

▲網友分享自己連假期間搭高鐵對號座，結果車廂站滿自由座乘客，自己的空間完全被限縮。（圖/Threads）

高鐵搭乘人數暴增「乘車品質還輸台鐵」！連假超賣問題嚴重

每當連假開始或收假之前，高鐵超賣車票的情況就會出現，導致對號座的車廂擠滿自由座的乘客，現在甚至嚴重到第6節商務車廂也被自由座乘客入侵。

▲民眾超傻眼搭高鐵商務艙，車廂內竟然也有自由座乘客站過來，直呼「商務艙都不商務了！」引爆熱烈迴響。（圖/Threads）

高鐵搭乘人數一年破8200萬！疏運壓力超大仍有改善空間

2024年、2025年持續穩定成長，連續兩年創下歷史新高，分別有7825萬人次以及8207萬人搭乘。

▲台灣高鐵近幾年搭乘人數持續刷新紀錄，連假期間如何維持乘車品質同時又達到完美疏運，是高鐵值得思考的課題。（圖／記者黃韻文攝）

台灣高鐵自從2007年1月5日通車試營運之後，至今已經將近快要20年，成為許多人南北來往重要的大眾運輸工具，近幾年搭乘人數也是持續創新高。不過，就有乘客已經受不了表示：「連假期間高鐵一直在超賣高鐵票，對號座也擠滿自由座站票的乘客是怎樣？」貼文引發廣大迴響，許多人認為高鐵的乘車品質在尖峰時刻已經慘輸給台鐵。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「我就問高鐵這樣到底要怎麼吃東西？」、「自由座的人都滿溢到商務車廂了，商務都不商務了，會不會太誇張？」只見貼出的照片，，甚至有搭乘商務車廂的乘客直擊走道也有人站著，質疑商務車廂乘車品質下降。貼文曝光後，引爆不少乘客共鳴表示：、「兩次連假對號座都站滿人真的超級傻眼，半途要下車還要一直道歉借過，超翻白眼」。有些乘客認為每次連假高鐵都超賣車票，票價已經相對比較高，乘車品質甚至慘輸給台鐵，像是EMU3000型新自強號、普悠瑪、太魯閣等，都是全線禁止站票。《NOWNEWS》記者也有感發現，搭乘高鐵的民眾真的逐年變多，以前南港站即便是過年等各大連假，自由座幾乎都不需要排隊就能上車，如今已經是人潮擠爆，遇到尖峰時段時，自由座早就一位難求，到台北車站還有大批乘客要上車時，就只能先塞滿走道之後，慢慢移動到對號座車廂都有人站著。隨著疫情衝擊結束之後，高鐵搭乘人潮也逐漸回溫，隨旅遊需求、民眾搭車習慣改變，到了2023年運量已經從疫情4346萬人上升到7309萬；尤其連假期間疏運壓力大，高鐵雖然省時又快速，但卻也延伸乘車品質在連假時不盡理想的狀況出現，按照目前看來，高鐵搭乘人數恐怕還會持續成長，是否自由座在連假期間加開班次或者有更好的解法，都是官方必須審慎思考的事情，絕對還有相對進步改善空間。