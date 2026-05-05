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今晚大雨繼續下 明天清晨才趨緩

▲今天晚上華南雲雨區影響持續，雨勢長時間累積下在北部、中部山區。（圖／中央氣象署）

周五梅雨季鋒面再襲 全台有雨到周六

▲鋒面影響，特別在周二北台灣要注意18至19度的低溫，周三、周四回暖明顯，周五再降溫。（圖／中央氣象署）

氣溫回暖又下滑 哈格比颱風最快明生成

▲關島附近今（5）日下午出現「熱帶性低氣壓 TD05」，最快明天就有機會升格為颱風「哈格比」。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，受華南雲雨區影響，今（5）日晚上，北部及中部山區持續有局部大雨；明後天（5月6日至5月7日）水氣減少，天氣轉穩，周五（5月8日）梅雨季鋒面報到，中北部整天有雨；氣溫方面，周四前回溫上看30度。此外，關島附近熱帶低壓最快明清增強為颱風「哈格比」，但對台灣無直接影響。氣象署預報員趙竑表示，今天晚上華南雲雨區影響持續，雨勢長時間累積下在北部、中部山區，要注意局部大雨發生，預估要明天清晨才會明顯趨緩；明天上午水氣減少，西半部多雲到晴，白天東半部、恆春有些降雨，午後山區留意短暫陣雨，周四天氣與明天類似。趙竑說明，周五將有新一波「梅雨季鋒面」抵達台灣，屆時中部以北整天都有短暫陣雨、雷雨，其它地區也有局部短暫陣雨。周六則是受到東北季風影響、華南雲雨區東移，北部、東北部、中部山區仍有局部短暫陣雨，東部、東南部、恆春也有零星短暫陣雨，其它地區則是多雲為主。周日母親節水氣減少，北部、東半部、恆春仍有降雨機率，中南部維持多雲到晴，午後有短暫陣雨；下周一東北季風減弱，水氣進一步腳少，全台都次多雲到晴，僅東半部、恆春有雨。氣溫方面，明天東北季風減弱、風向轉變後回溫，各地高溫接近30度上下，周四則是全台都有30度以上，周五、周六下雨影響，各地早晚低溫20至21度，白天高溫則是25度，周日母親節再回暖一些。此外，關島附近今天下午有「熱帶性低氣壓 TD05」生成，趙竑提及，它最快明天有機會增強為「哈格比颱風」，也是今年第5號颱風，不過位置距離台灣遙遠，強度發展也有限，因此就算路徑持續往西，對台灣也沒有影響。