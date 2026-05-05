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AI浪潮遍及各行各業，使得光通訊、低軌衛星也是近期火熱技術領域。聯發科旗下IC設計廠達發科技今（5）日舉行法說會，執行副總經理暨發言人謝孟翰表示，光通訊業務展現強勁動能，預估光通訊今年全年營收將成長三倍以上。而展望今年整體營運，估公司整體營收較今年第一季及去年同期皆有所成長。達發今年第一季合併營收為新台幣54.5億元，年增4.4%，季增19.9%，符合先前第一季年對年及季對季雙成長預期。謝孟翰指出，達發的有線網通基礎建設事業群，涵蓋固網寬頻、乙太網、光通訊產品，就首季表現來看，該事業群展現強勁出貨動能，尤其光通訊及乙太網最顯著。第一季有線事業群加上子公司九暘電子，營收比重從去年的約45%提升至趨近50%。首先光通訊業務方面，達發專注於AI資料中心高速傳輸架構中的可插拔式光收發模組。以具競爭力的成本結構及低功耗表現，持續擴大客戶布局。同時，可插拔光收發模組產品生命週期大約落於三年到五年，部分客戶陸續進入新一輪的替換潮，也為達發帶來顯著的市場機會。他進一步指出，達發的單通道50G SerDes相關PAM4 DSP產品搭配Transimpedance Amplifier（TIA）提供完整解決方案，切入多家全球前十大模組廠並持續放量，第一季出貨優於預期，營收相較上一個季度及去年同期皆實現「數倍」增長，預估光通訊全年營收規模將成長至去年的三倍以上。在技術升級方面，單通道100G SerDes相關PAM4 DSP產品與多家全球前五大模組廠客戶合作，目前進展順利，預計今年年度中間，搭配新一代TIA正式量產。根據調研機構數據顯示，單通道100G SerDes的800G光收發模組至2028年仍位居市場主流，而下一世代單通道200G SerDes的1.6T光收發模組預期逐步起量。達發的單通道200G SerDes開發計畫正積極推進，研發團隊與 IP 建置已經到位，我們將加速產品開發以滿足客戶升級需求。另一方面，謝孟翰透露，達發的寬頻及乙太網兩條產品線皆已經成功切入北美大型CSP供應鏈，隨著AI運算需求大幅提升，機房對於低功耗、穩定性與遠端即時監控的要求極高，帶動以基板管理控制器為核心的帶外管理架構的需求。低軌衛星方面，他指出，全球最主要客戶已成為達發乙太網的第一大客戶，受惠客戶進入衛星部署擴張期，地面用戶數快速成長，同步帶動乙太網1G PHY跟2.5G PHY的產品升級與出貨動能，加上達發衛星定位晶片在低軌衛星的拓展，第一季公司整體低軌衛星營收貢獻，相較去年同期超過翻倍成長。整體而言，謝孟翰強調，達發的有線網通基礎建設事業群，透過光通訊、乙太網，以及固網寬頻三大產品線同步耕耘，在全球CSP與低軌衛星滲透增加，此事業群成為今年公司營收成長的主要引擎，營收比重將進一步提升。展望今年達發整體營收，他預期，受惠有線網通基礎建設事業群出貨動能強勁，加上近程無線產品客戶推出耳機新品，今年第二季公司將延續成長動能，整體營收估將較今年第一季及去年同期皆有成長表現。