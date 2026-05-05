泰國政府週二（5日）單方面宣布廢止一項長達25年的泰柬共同能源開發協議，引發柬埔寨政府強烈不滿。柬埔寨政府表示將根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）規定的程序來解決邊界問題。
根據路透社報導，泰國與柬埔寨的這項共同開發離岸能源的協議，旨在建立一個框架，共同勘探泰國灣兩國主張重疊海域的油氣資源。
泰國內閣取消了該項協議，無視柬埔寨要求維持這項已有25年歷史條約的呼籲。報導稱，在去年雙方爆發兩輪武裝衝突之後，此舉早已在預料之中，
撤回該協議是泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）的競選承諾。今年早些時候，阿努廷藉著由柬泰激烈戰鬥引發的民族主義浪潮，成為二十年來首位連任的泰國總理。
阿努廷表示：「取消這項交易與泰柬邊境衝突無關，而是我政策的一部分。已經25年了，完全沒有進展。」他補充表示將會正式通知柬埔寨這項決定。
柬埔寨外交部長布拉索昆（Prak Sokhonn）對終止協議表示遺憾，並稱金邊方面「別無選擇」，只能根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）規定的程序來解決邊界問題。
他在聲明中表示：「柬埔寨決定根據《聯合國海洋法公約》尋求強制調解，再次重申了其致力於根據國際法和平解決海上爭端的承諾。」
進展微乎其微
儘管舉行了多輪會談，但自簽署以來，這項被稱為「MOU 44」的協議幾乎沒有取得任何進展。進程因泰國政局動盪、兩國間斷斷續續的爭端以及泰國民族主義者的強烈反對而受阻。
這項雙軌協議原本提議建立一個框架，允許在重疊海域共同勘探離岸石油和天然氣，同時並行開展正式邊界劃定的談判。
泰國總理府副發言人拉差達（Rachada Dhnadirek）5日表示，未來將以《聯合國海洋法公約》為參考，直接與柬埔寨就海域邊界劃定進行談判。
泰國歷史上一向拒絕參與柬埔寨試圖透過包括國際法院在內的國際機制解決邊境爭端的努力，堅持這些問題必須透過雙邊談判解決。
在沿著長達817公里的邊界發生兩次衝突後，泰國和柬埔寨自去年12月底以來一直處於停火狀態。第一輪衝突是在美國總統川普（Donald Trump）介入後結束的。雙方均指責對方挑起兩輪衝突，這兩場戰事造成近150人死亡，並導致數十萬人流離失所。
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泰國內閣取消了該項協議，無視柬埔寨要求維持這項已有25年歷史條約的呼籲。報導稱，在去年雙方爆發兩輪武裝衝突之後，此舉早已在預料之中，
撤回該協議是泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）的競選承諾。今年早些時候，阿努廷藉著由柬泰激烈戰鬥引發的民族主義浪潮，成為二十年來首位連任的泰國總理。
阿努廷表示：「取消這項交易與泰柬邊境衝突無關，而是我政策的一部分。已經25年了，完全沒有進展。」他補充表示將會正式通知柬埔寨這項決定。
柬埔寨外交部長布拉索昆（Prak Sokhonn）對終止協議表示遺憾，並稱金邊方面「別無選擇」，只能根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）規定的程序來解決邊界問題。
他在聲明中表示：「柬埔寨決定根據《聯合國海洋法公約》尋求強制調解，再次重申了其致力於根據國際法和平解決海上爭端的承諾。」
進展微乎其微
儘管舉行了多輪會談，但自簽署以來，這項被稱為「MOU 44」的協議幾乎沒有取得任何進展。進程因泰國政局動盪、兩國間斷斷續續的爭端以及泰國民族主義者的強烈反對而受阻。
這項雙軌協議原本提議建立一個框架，允許在重疊海域共同勘探離岸石油和天然氣，同時並行開展正式邊界劃定的談判。
泰國總理府副發言人拉差達（Rachada Dhnadirek）5日表示，未來將以《聯合國海洋法公約》為參考，直接與柬埔寨就海域邊界劃定進行談判。
泰國歷史上一向拒絕參與柬埔寨試圖透過包括國際法院在內的國際機制解決邊境爭端的努力，堅持這些問題必須透過雙邊談判解決。
在沿著長達817公里的邊界發生兩次衝突後，泰國和柬埔寨自去年12月底以來一直處於停火狀態。第一輪衝突是在美國總統川普（Donald Trump）介入後結束的。雙方均指責對方挑起兩輪衝突，這兩場戰事造成近150人死亡，並導致數十萬人流離失所。