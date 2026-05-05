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▲爭鮮餐飲集團旗下品牌「Magic Touch 樂敘」首店進駐高雄夢時代。（圖／記者陳美嘉攝，2026.05.05）

▲ 「樂敘」空間規劃以四人座為主，全店裝潢設計以新潮復古結合胡桃木色調，營造更適合朋友、家人放慢節奏聚會的用餐氛圍。（圖／記者陳美嘉攝，2026.05.05）

餐飲市場競爭日益激烈，各大品牌除了透過聯名合作提升話題與新鮮感，也積極拓展新通路。爭鮮餐飲集團持續強化多品牌策略，旗下品牌Magic Touch於5月正式進駐高雄夢時代，並同步推出全新副品牌「Magic Touch 樂敘」，此店型將鎖定百貨商場布局，預計每年展店2家。有別於「点爭鮮」主打單人快速用餐，「樂敘」將重心轉向聚餐市場，空間規劃以四人座為主、占比達8成，全店裝潢設計以新潮復古結合胡桃木色調，營造更適合朋友、家人放慢節奏聚會的用餐氛圍；同時透過更多元的料理形式與呈現方式切入百貨商場客群，提供消費者不同的用餐選擇。餐點同步升級，主打獨家新菜與限定食材，集結台灣在地與國際產地直送食材，包括龜山島胭脂蝦、限量現流魚、日本和牛、北海道干貝與現流海膽等，強化餐點差異化與話題性。其中，「金緻三點盛合」嚴選鰤魚、鮭魚與龜山島胭脂蝦，每一口都呈現鮮甜與油脂的平衡；「極上浮島盛合」匯集五款握壽司，並透過立體擺盤打造視覺與味覺兼具的海味盛合；「日本A5三品和牛握」則以炙燒A5和牛搭配海膽與鮭魚卵，堆疊濃郁層次；還有「避風塘軟殼蟹香卷」、「金黃海膽蟹拌麵」等都是推薦品項。配合開幕，「樂敘」同步推出多項促銷活動，5月8日至5月10日三日限定，「日本A5三品和牛握」由349元優惠至249元；此外還有平日限定週週優惠最高達8折。5月11日至15日「Choice板腱厚切牛鮮蔬」優惠價330元，以及5月18日至22日「究極鮮味六重奏」優惠價300元等，多項優惠與限定活動請見爭鮮官方網站。