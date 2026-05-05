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▲護理界提到，不少人離開醫院，轉至一般基層診所或長照機構。（圖／記者吳翊緁攝）

三班護病比攸關護理人力、患者安全，也將朝「醫療機構設置標準」修訂，今（5）日上午護理界不畏風雨，上千人直奔衛福部高喊訴求。護理師公會全聯會理事長陳麗琴提到，離開護理界後，有許多地方仍是需要護理背景的人才，像是空服員、母嬰保健產品的業務等，還有人會到國外；即便有人力回流，但仍有許多人不是在醫院，而是到了基層診所、職場的壓力、薪資待遇不足，讓不少護理師選擇離開，為了提升病人安全，留住護理人才，政府拋出三班護病比入法。陳麗琴說，離開醫院的護理師，如果不是留在護理界，外面有相當多的選擇，包括空服員、醫療相關醫材的業務代表、母嬰保健產品的業務代表等，都需要護理人力，也意味著護理人員的專業，選擇相當寬廣。陳麗琴指出，也有些人會轉往國外，像是鄰近的新加坡、日本、韓國等，還有澳洲、美國、紐西蘭，薪資都高出許多。但即便留在護理界，也有不少人離開醫院，轉至一般基層診所。陳麗琴透露，基層診所的人數是上升的；換言之，即便有人力回流，但比起預期人力仍差了許多，114年回流4千多人，並不是每個人都在醫療機構。陳麗琴說，現在真正缺人的是醫院，因為工作負荷大、還要輪三班，假日也不一定放假，以基層診所來說，19萬餘人就佔了17%；另外則有一些人轉至長照機構，已經達到11%。總統賴清德日前也喊話醫院加薪留人。而陳麗琴說，工作負荷跟薪資一定是息息相關，一定要改變。她提到，「沒有改變人家就不願意回來。」三班護病比就是改善的其中一環；她舉例，用6萬元薪資吸引護理人力進來，但他們發現負荷那麼重，就會想要趕快跑掉。陳麗琴表示，重點就是要看3個月內的離職率，因此除了找人、還要留人，正向友善職場就是留人的方式。對於薪資的改善，陳麗琴認為，政府都有提到、醫院也都說有，但前陣子調查，純白班還有許多醫院的經常性薪資仍不到5萬塊，「跟我們訴求差很多」。她說，希望若在醫療機構，應屆畢業生的地板價可以達到最低工資的2.5倍。陳麗琴強調，政府不能僅是挹注財源，也應監測，了解醫院的費用流向，採取稽核制度，像是這些錢有多少是真的用在加薪、改善職場等。