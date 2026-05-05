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▲行政院長卓榮泰今天到台中，參觀精密機械業製程導入AI的成果。（圖／立委何欣純提供，2026.05.05）

行政院長卓榮泰今天到台中了解中小企業導入AI智慧製造的轉型成果。他特別提及政府編列1.25兆的軍購預算，有4千多億用在強化本土軍工業發展、提升台灣的傳統製造業實力，是推動國防自主的關鍵。民進黨立委蔡其昌、何欣純也強調，這是發展另一座護國神山的機會，呼籲在野黨立委支持政府提出的軍購預算。立法院長韓國瑜明天將針對國防特別條例主持朝野協商，卓榮泰今（5）日到台中千里眼精密部件公司視察精密機械產業導入AI、跨足半導體等產業的成果。卓榮泰表示，政府照顧中小微型企業，已責成相關部會，針對現有的《中小微企業多元振興方案》進一步研擬，未來將推出實質的《中小微企業轉型升級條例》，將人力培訓、研發補助、通路拓展、普惠金融、租稅優惠等措施法制化並強化。卓榮泰表示，政府已將台中定位為6大產業生活圈中的「精密智慧新核心」，未來讓「黑手變成金手」，名揚國際。因應產業升級的人才需求，勞動部除了加強勞工培訓，也會適度引進具備高素質的「中階技術移工」，協助他們與本土勞工共同參與企業的數位經營轉型。卓榮泰說，經濟成長固然是經濟發展的指標，公平分配才是文明社會的象徵，昨天台灣股票站上4萬點，背後的意義絕不是單純的股王、股后或高科技，而是該讓還沒追上水平的產業，透過政府的協助一起往上提升。立委何欣純介紹傳統扣件起家的千里眼公司，如今也涉足航太、軍工領域，國防軍購特別條例的1.25兆，其中4、5千億是國內採購，未來將積極提升產業轉型升級。蔡其昌也說，軍購預算一大部分要發展國內軍工產業，這是打造另一座護國神山的大好機會。若預算不能過關，台中的精密零組件產業就難跨出前進世界的第一步。卓榮泰強調，台灣此刻正迎來軍工產業的歷史性契機，過去數十年來沒機會進入軍工產業市場，如今擁有強大的精密製造能力與軟體設計實力，更搭上「非紅供應鏈」產業重組的全球浪潮。政府不僅要透過特別預算與軍購建構先進的「台灣之盾」，形成高科技AI的即戰力，更要將極大比例的資源投入本土軍工產業鏈的自主化，這將讓台灣高科技製造實力站在浪潮之上，直接對接防衛需求，進而為全球供應鏈提供更多協助。