我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱德庸獲得勝訴，並PO出判決書部分內容。（圖／臉書＠朱德庸FUN幽默）

台灣饒舌歌手MC HotDog（熱狗）2023年發布新歌〈樓下的房客〉，遭漫畫家朱德庸提告抄襲，日前判決結果出爐，MC HotDog獲判敗訴，須賠償50萬。今（5）日MC HotDog所屬本色音樂回覆：「MC HotDogMC HotDog和朱德庸的侵權案於3月在台北地檢署開庭，今朱德庸PO出判決書部分內容，透露自己勝訴並獲得50萬元賠償。文中，朱德庸不滿MC HotDog在公眾前混淆視聽，讓他遭到網暴，痛批：「這不只是對我個人的侮辱，更把著作權、原創作者萬分輕視地踩在腳下。」如今判決結果出爐，朱德庸獲得勝訴後，有感而發說：「這次紛爭從此合法結束，我也能不再受無聊干擾，回復舊日創作步調、平靜過下去，直到我停止創作。」原以為雙方官司就此落幕，未料MC HotDog所屬公司本色音樂稍早回應：「我們針對判決內容有不同看法，還在和律師討論中。」公司強調熱狗確實沒有看過原作，也的確不知道是朱先生的漫畫 ，因此雖然法院判定為過失行為，但仍對判決內容有疑義，需要和律師討論是否上訴。回顧整起事件，MC HotDog在2023年8月發表單曲《樓下的房客》，被外界指出其歌詞概念與朱德庸的漫畫作品《什麼事都在發生》中〈跳樓〉篇章相當相似，引發抄襲質疑。隨後，MC HotDog隨即將歌曲下架並公開道歉，表示自己誤用了2004年保存在電子郵件中的一篇網路短文內容，並非有意侵權。然而雙方後續就授權問題展開協商卻未能達成共識，最終談判破局並進入司法程序，朱德庸曾公開表示，他無法接受「先上車後補票」的授權方式，並透露MC HotDog公司曾提出「版稅對分、共同掛名創作」的方案，但他認為此舉讓自己感到被冒犯，甚至形容「像被塞饅頭到嘴裡要我吃」，因此決定透過法律釐清。