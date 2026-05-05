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美國總統川普（Donald Trump）啟動「自由行動」（Project Freedom），要幫助受困荷姆茲海峽的船隻離開，在美軍護航下，航運巨擘馬士基（Maersk）證實已有一艘船隻在美軍保護下離開波斯灣，隨著護航行動展開，美軍也再度與伊朗發生直接駁火衝突，讓外界擔心停火協議是否已離正式破裂不穩。對此，國際獨立油輪船東協會（Intertanko）的總經理威金斯（Tim Wilkins）表示，美軍成功護航馬士基貨輪穿越荷姆茲海峽，實際上並不會對局勢「帶來任何重大改變」。根據《BBC》報導，威金斯指出一艘船隻在美軍護航下通過荷姆茲海峽，對於當地阻塞的水路交通來說，只是「滄海一粟」，而對於其他仍然被困在荷姆茲海峽的船隻來說，此舉也不會帶來任何重大改變。威金斯表示，「目前還沒有建立任何正規的運輸隊或協調機制。所以我們的成員還在問一些基本問題，是誰發起這些運輸行動？誰代表船隻與當局溝通？如果船隻在駛離過程中遭到伊朗軍隊的盤查，有什麼應對措施？」威金斯說這些都是船東們與船員們正在討論的關鍵問題，而目前還沒有很明確的答案。英國前國家安全顧問里基茨勳爵（Lord Peter Ricketts）表示，如果美國與伊朗重新在荷姆茲海峽交火，停火協議將岌岌可危。里基茨勳爵也對於自由行動能否成功表示懷疑，因為目前有數百艘商船被困，且在伊朗戰爭爆發前，每天都有數十艘商船通過荷姆茲海峽。里基茨勳爵直言，「美國不可能護送每一艘船」，而只要有零星船隻遇襲的案例發生，航運業就會對「安全航行的可能性失去所有信心」。里基茨勳爵認為，確保可靠通道的「唯一途徑」仍是與伊朗達成協議。