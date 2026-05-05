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台灣受惠於AI產業蓬勃發展，無論是半導體或AI應用均需要龐大電力設施支撐。台灣電力與能源工程協會與《今周刊》舉辦「電力能源論壇」，會中提及「自帶便當」（公司興建電力設施）概念，國家科學及技術委員會政務副主任委員林法正更說，一直希望「T公司」能自己蓋電廠，解決電力及電網困境。台電董事長曾文生致詞說，台電一方面關心電夠不夠，另一方面則是能否把電輸往必要的地方，過往這些都是考台電去打拚，但現在更需要與各級政府一同合作，把電力跟都市計畫一同結合。林法正論壇中指出，台灣過去每年平均用電成長約為0.4GW，但2026年到2030年單單科技產業用電預將增加 5.1GW，相當於1年增加1GW，而單單AI資料中心就動則需要40至60MW，對於供電環境是一大考驗。成功大學電機工程學系教授張簡樂仁則認為，台灣過去10年停電僅有一次是因為電源事故，其餘都是電網事故，所以也證實電網韌性重要性，提及北部是政經中心，擁有大量負載，但缺乏電源，必須仰賴「南電北送」，對於電網負擔量過大，若發生極端情況，就算有電也難以輸送。他補充，以美國發展AI資料中心為例，當地電力需求龐大，導致連電力公司都受不了，所以也衍伸出「自帶便當」模式，也就是由AI資料中心自備發電機組或是快速反應的儲能設施；100MW 以上大型資料中心也積極參與電網調度，選擇在夜尖峰時將運算推到其他地區。林法正接著說，國科會旗下的國家高速網路與計算中心推估，建置在台灣的AI資料中心屬於傳統雲端型，在2030年不會超過500MW，配電系統可以用22.8 Kv支應，與國外動輒 40 到 60MW的AI資料中心，所需要的輸電需求不同。他也提到，位於台南高鐵站旁的沙崙生態科學園區（南科四期），當初國科會有預留土地給台電蓋變電站，也有留地給廠商「自帶便當」，點名有希望「T公司」可以自己蓋發電廠。然而，對方認為自身專業不在發電設施，因此可能會選擇與其他公司合作，但考量到南科四期有沙崙生態園區及環保團體壓力，認為只有「沒有煙囪、不會發火、不會發光」的發電系統才能生存，或許可以評估氫能或燃料電池。台電副總鄭慶鴻表示，未來能轉型是由AI驅動，過往的能源安全、經濟性及環境保護觀念都面臨變革，尤其當AI資料中心需要1.5至2年、半導體擴廠約2年時間，但一座大型電廠必須要經過6到8年時間，雙方是完全無法匹配，因此就必須要提早規劃。他說，台電近年倡議「Power Couple」，也就是把算力跟電力併肩同行，最好可以在同一座城市滿足電力及算力需求，但現階段看到各城市都想發展產業，但對於電源開發都有不同想法，建議應考慮到供電角度來支援電力設施。